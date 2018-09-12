البرلمانان الايراني والاندونيسي يدعوان لتطوير العلاقات الثنائيه

واعتبر رئيس الوفد الايراني نور محمد تربتي نجاد خلال هذا اللقاء مشاركة ايران واندونيسيا في مختلف الاوساط الاقليمية والدولية بانها تشكل فرصة مغتنمة لتنسيق المواقف ومزيد من التعاون بين حكومتي وبرلماني البلدين في اطار توفير مصالح العالم الاسلامي موكدا علي استعداد ايران لتعزيز التعاون في هذا المجال.

واشار الي تطوير العلاقات المصرفية بين ايران واندونيسيا وقال ان توسيع وتطوير العلاقات المصرفية من شانها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين اكثر فاكثر.

واعتبر تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة وتحقيق اهدافها بانه يشكل اهم القضايا المطروحة في العلاقات الثنائية مشيرا الي تبادل وفود الصداقة بين البلدين.

ودان تربتي نجاد انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وانتهاكها للاتفاقات الدولية معربا عن امله بان لا تمس الضغوط الاميركية غيرالعادلة بالعلاقات بين البلدين.

ومن جانبه اشار نائب رئيس البرلمان الاندونيسي خلال اللقاء الي العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين داعيا الي تعزيز العلاقات في شتي المجالات خاصة الزراعية والتعاون بين اللجان التخصصية للبلدين بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

انتهي**2018 ** 1718

