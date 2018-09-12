مسوول ايراني يدعو لتسهيل تصدير السلع الي العراق

طهران/12ايلول/سبتمبر- دعا عضو الهيئة الرئاسية في غرفة تجارة وصناعه وزراعة ايران حسين بيرموذن الي تسهيل عملية تصدير السلع والبضائع الي العراق.

وقال بيرموذن اليوم الاربعاء في اجتماع رجال الاعمال في محافظة اردبيل مع امين لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق وسوريا في اربيل ان الحكومة تبنت سياسة تطوير وتوسيع صادرات السلع والبضائع الي الخارج لذلك فانه من الضروري تسهيل تصدير السلع الي الدول الجارة خاصة العراق.
وقال اننا نخوض حاليا حربا اقتصاديا اذا يتوقع من الحكومة بان تقدم المزيد من الدعم للقطاع الخاص للبلاد من خلال اتخاذ قرارات افضل في مجال الصادرات معتبرا المشاكل المتعلقة بالعملة الصعبة ونقل العملة الصعبة المتاتية من الصادرات بانها تشكل احدي المشاكل الرئيسية للمصدرين حاليا .
وصرح ان التعريفات الجمركية الباهظة التي يضعها العراق بشان بعض السلع المصدرة تسببت بمشاكل للتجار الايرانيين الامر الذي جعل معالجتها امرا ضروريا.
ودعا الي ازالة بعض القيود في مجال الصادرات وضرورة مزيد من الاهتمام بشان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الجارة خاصة العراق.
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مسوول ايراني يدعو لتسهيل تصدير السلع الي العراق

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