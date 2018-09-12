روحاني في اجتماع مجلس الوزراء؛

الشعب الإيراني يتأسي بعاشوراء لمواجهة الحرب الاقتصادية

طهران/ 12 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، إن الشعب الإيراني يتأسي بعاشوراء لمواجهة الحرب الاقتصادية، وقال إن النمو الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الأربع الماضية سجل ارتفاعا بمعدل مرتين مقارنة للسنوات الخمس والثلاثين الماضية.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء: اننا نواجه اليوم حرب واضحة من قبل مجموعة تواجه أسوء الاوضاع في بلدانها، ولاتلقي أي دعم سياسي وفكري الا من بعض ضئيل من الدول.
وأشار روحاني إلي أن الوضع الحالي في أمريكا اليوم مختلف جدا عن السنوات السابقة، امريكا تمر اليوم بواحدة من اسوء الظروف في تاريخها، كما نلاحظ ، من النادر وجود عالم او مفكر في امريكا تتفق ارائه مع مسؤولي البيت الأبيض وحتي البعض من هؤلاء المفكرين يصفهم هؤلاء صراحة بالسفهاء والدمي، وهذا لم يحدث سابقا في التاريخ الأمريكي.
وأضاف أن حلفاء أمريكا اليوم لا ينسجمون سياسياً مع مسؤولي البيت الابيض، وحتي الحلفاء التقليديين لامريكا ابتعدوا عنهم، بينما كانوا في يوم من الأيام يفتخرون بأن يكونوا مع الولايات المتحدة.
وصرح الرئيس روحاني إن امريكا تمر اليوم باسوأ الظروف الدولية، وحتي المنظمات الدولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحكمة الجنائية الدولية لاتوافق علي سياسات امريكا باستثناء بضعة دول قليلة فقط .
وأشار رئيس الجمهورية الي الظروف السيئة في داخل امريكا، وقال انه علي الرغم من أن إيران تواجه حربا اقتصادية مفروضة عليها وتواجه أناسا لا يحترمون أي قانون دولي، الا إن معنويات وصمود الشعب الإيراني مثال يحتذي به، خاصة في هذه الايام التي ترفع فيها راية الإمام الحسين (ع) .
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الشعب الإيراني يتأسي بعاشوراء لمواجهة الحرب الاقتصادية

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