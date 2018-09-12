كابول بحاجة إلي الاستفادة من تجارب إيران في مجال إعادة التأهيل

واضاف 'فيض الله ذكي' في الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والرفاهية الأفغانية، أن البلاد بحاجة إلي استخدام الخبرة الإيرانية لتحسين ظروف العمل بسبب النزاع الطويل وتدمير البنية التحتية.

وفي إشارة إلي دعم إيران لأفغانستان في حقبة ما بعد الثورة، قال إن إيران كانت دائماً في خضم الأزمات إلي جانب الشعب الأفغاني.

وطالب ذكي بمواصلة التعاون الإيراني في إعادة تأهيل ومعالجة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إن إنشاء وتجهيز وإمداد مستوصف 'النبي الاعظم' (ص) من قبل إيران في أفغانستان يمكن أن يكون خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما دعا إيران إلي المساعدة في صناعة الأعضاء الاصطناعية للأشخاص ذوي الإعاقة في أفغانستان.

كما دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعاقين في أفغانستان، إلي الاستفادة من خبرة إيران في تنظيم قوانين العمل وعلاقات العمل والتوظيف في سياق القواسم المشتركة بين البلدين.

من جانبه اشار 'علي أصغر بيوندي'، رئيس جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلي استمرار مساعدة إيران للاجئين الأفغان في إيران، وقال إن الهلال الاحمر بالإضافة إلي الوفاء بواجباته الجوهرية في العمل التطوعي والإغاثة والإنقاذ في حالة وقوع حوادث طبيعية وغير طبيعية، فإنه يعمل علي تشكيل تعاون بين البلدين في مجال المساعدات الانسانية.

الوفد الايراني كان قد التقي يوم امس الرئيس التنفيذي في الحكومة الافغانية عبدالله عبد الله ووزير الصحة فيروز الدين فيروز.

انتهي** 2344

