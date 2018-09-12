عرض القطع الأثرية المعادة من متحف اللوفر في طهران

طهران/ 12 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - عرضت الروائع الفنية لعصر القاجار، والتي عرضت لمدة ثلاثة أشهر تحت عنوان ' امبراطورية الزهور الحمراء' في متحف اللوفر-الفرنسي، للجمهور بعد إعادتها إلي طهران.

و أقيم معرض 'امبراطورية الزهور الحمراء' في متحف اللوفر الفرنسي بفرنسا في 28 مارس 2018 ولمدة ثلاثة أشهر لعشاق الفن الإيرانيين.
وتم تنظيم المعرض وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين متحف اللوفر ومنظمة التراث الثقافي خلال زيارة الرئيس روحاني الي باريس في يناير 2016 .
و أعيدت القطع الأثرية الإيرانية الي طهران في أغسطس وتم عرضها اليوم الأربعاء في قصر كلستان.
19 قطعة أثرية من الروائع الفنية الفريدة من نوعها لقصر كلستان تم عرضها في المعرض، بما في ذلك ثماني لوحات زيتية وألوان مائية ، وصور التقطها ناصر الدين شاه ، بالإضافة إلي كاميرا تصوير و تاج من النحاس يتعلق بآقا محمد خان، مجلدان ثمينان من القرآن الكريم، و 6 مرقعات كتبها ناصر الدين شاه و ميرزا بابا ومحمد باقر و أسد الله شيرازي و إسماعيل جلاير وجعفر خان.
ويقام هذا المعرض من اليوم ولمدة اسبوع واحد في قاعة معرض علم الانسان في قصر كلستان بطهران.
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عرض القطع الأثرية المعادة من متحف اللوفر في طهران

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