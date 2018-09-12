الامكانيات متوفرة في المعابر الحدودية لتقديم الخدمات لزوار الاربعين

ابادان/12ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن مساعد مؤسسة الطرق والنقل البري لشؤون التخطيط 'خداداد مقبلي' عن توفير الامكانيات و البني التحتية اللازمة في ثلاثة معابر حدودية هي شلمجه و جذابه و مهران لتقديم الخدمات لزوار مراسم الاربعين الحسيني (ع).

وخلال تفقده معبر شلمجه في محافظة خوزستان (جنوب غرب) اضاف مقبلي ليلة الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، انه تم اتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لتنقل زوار الاربعين الحسيني (ع) من هذه المعابر الحدودية الثلاثة.
وتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة عشرة في المئة في مراسم الاربعين الحسيني (ع) لهذا العام مقارنة بالعام الماضي و اكد علي تعبئة كافة الامكانيات لتقديم الخدمات للزوار بما فيها النقل البري .
يذكر ان معبري شلمجه و جذابه في محافظة خوزستان و معبر مهران في محافظة ايلام من المعابر الحدودية التي تستخدم لعبور زوار الاربعين الحسيني (ع) الي العراق.
وبلغ عدد الزوار في مراسم الاربعين للعام الماضي اكثر من مليون زائر.
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الامكانيات متوفرة في المعابر الحدودية لتقديم الخدمات لزوار الاربعين

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