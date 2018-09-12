الامكانيات متوفرة في المعابر الحدودية لتقديم الخدمات لزوار الاربعين

وخلال تفقده معبر شلمجه في محافظة خوزستان (جنوب غرب) اضاف مقبلي ليلة الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، انه تم اتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لتنقل زوار الاربعين الحسيني (ع) من هذه المعابر الحدودية الثلاثة.

وتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة عشرة في المئة في مراسم الاربعين الحسيني (ع) لهذا العام مقارنة بالعام الماضي و اكد علي تعبئة كافة الامكانيات لتقديم الخدمات للزوار بما فيها النقل البري .

يذكر ان معبري شلمجه و جذابه في محافظة خوزستان و معبر مهران في محافظة ايلام من المعابر الحدودية التي تستخدم لعبور زوار الاربعين الحسيني (ع) الي العراق.

وبلغ عدد الزوار في مراسم الاربعين للعام الماضي اكثر من مليون زائر.

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