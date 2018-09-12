حماس في ذكري الاندحار عن غزة: الكفاح المسلح الخيار الاستراتيجي

طهران / 12 ايلول / سبتمبر / ارنا - حيت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشعب الفلسطيني المجاهد في القدس والضفة وغزة واراضي ال 48 ومخيمات الشتات علي صمودهم وثباتهم وتمسكهم بحقوقهم والالتفاف حول مقاومتهم الباسلة.

واكدت في بيان في ذكري اندحار الجيش الصهيوني عن غزة علي الدور الرائد لمسيرات العودة الكبري، مجددة دعمها الكامل للحشود الثائرة في غزة لتثبيت حق العودة وكسر الحصار.
وفي هذه المناسبة اكدت حركة حماس تمسكها بخيار المقاومة، وأن الكفاح المسلح الخيار الاستراتيجي لحماية شعبنا واسترداد الحقوق مشددة علي ان مسار التسوية والمفاوضات قد فشل فشلاً ذريعًا وأصبح يشكل كارثة وطنية وطالبت عباس بالتوقف عن التنسيق الأمني في الضفة فورا والكف عن مطاردة المقاومة كما طالبته برفع العقوبات الظالمة والمجحفة بحق أهلنا في غزة.
كما شددت حماس علي رفضها صفقة القرن وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
المصدر : المنار
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حماس في ذكري الاندحار عن غزة: الكفاح المسلح الخيار الاستراتيجي

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