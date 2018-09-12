ايران تشارك في المنتدي البرلماني الدولي في اندونيسيا

كوالالمبور/12ايلول/سبتمبر/ارنا- انطلق المنتدي البرلماني الدولي للتنمية المستديمة اليوم الاربعاء في اندونيسيا بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم بما فيها ايران.

و يشارك في المنتدي رؤساء واعضاء برلمانات 47 دولة الي جانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية كما يشارك فيه وفد من مجلس الشوري الاسلامي في ايران برئاسة محمد تربتي نجاد عضو الهيئة الرئاسية للمجلس.
و يهدف الاجتماع الي مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستديمة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة و التحرك نحو الصناعة الخضراء و تعزيز مشاركة النساء و دور البرلمانات في الحصول علي الطاقة المستديمة بتكاليف اقل و كذلك عرض خبرات مختلف الدول في هذا المجال.
وأعلنت رئسية لجنة التعاون بين البرلمانات في اندونيسيا 'نور حياتي' في افتتاحية الاجتماع ان اعضاء البرلمانات يضطلعون بدور مهم في توعيه المجتمع تجاه اهداف التنمية المستديمة.
واكدت علي ضرورة استبدال الوقود الاحفوري بطاقات متجددة معربة عن املها بان يتمخض الاجتماع عن سياسات مناسبة في مجال تحقيق التنمية المستديمة.
وبشأن برامج التنمية الشاملة لعام 2030 اكدت انها تهدف الي ازالة الفقر و انعدام العدالة الي جانب مكافحة التغيرات المناخية.
يذكر انه يشارك في الاجتماع ممثلون من مختلف دول العالم بما فيها ايران و تشيلي و الهند و كندا و الاردن و كوريا الجنوبية و باكستان و البحرين والامارات العربية المتحدة.
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ايران تشارك في المنتدي البرلماني الدولي في اندونيسيا

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