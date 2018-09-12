ايران والاتحاد العالمي للمصارعة يتطلعان إلي تعزيز التعاون المشترك

وخلال لقائة لالوفيتش في مدينة لوزان السويسرية اشار صالحي اميري إلي المكانة التي تتمتع بها المصارعة في الرياضة الايرانية و شعبيتها بين الايرانيين خاصة الشباب باعتبارها رياضة وطنية.

واكد إنه ونظرا لمكانة المصارعة لدي الشعب الايراني و متابعته للاخبار المتعلقة بها ندعو الاتحاد العالمي للمصارعة الي تعزيز دعمه للمصارعة الايرانية.

من جانبه ثمن الوفيتش مساعي صالحي في دعم المصارعة واكد علي مواصلة دعمه لها سيما ان ايران احتلت مكانة مرموقة في هذا الفرع الرياضي علي الصعيد الدولي.

واكد ان التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية الاولمبيه في ايران و الاتحاد الدولي للمصارعة سيستمر.

وفي ختام اللقاء قدم صالحي دعوة رسمية للوفتيش لزيارة طهران.

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