ايران والاتحاد العالمي للمصارعة يتطلعان إلي تعزيز التعاون المشترك

طهران/12ايلول/سبتمبر/ارنا- دعا رئيس اللجنة الوطنية الاولمبيه'رضا صالحي اميري' و رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة ' نناد لالوفيتش' الي تعزيز التعاون المشترك نظرا لما تتمتع به ايران من قدرات كبيره في المصارعة و تألقها في هذا المجال.

وخلال لقائة لالوفيتش في مدينة لوزان السويسرية اشار صالحي اميري إلي المكانة التي تتمتع بها المصارعة في الرياضة الايرانية و شعبيتها بين الايرانيين خاصة الشباب باعتبارها رياضة وطنية.
واكد إنه ونظرا لمكانة المصارعة لدي الشعب الايراني و متابعته للاخبار المتعلقة بها ندعو الاتحاد العالمي للمصارعة الي تعزيز دعمه للمصارعة الايرانية.
من جانبه ثمن الوفيتش مساعي صالحي في دعم المصارعة واكد علي مواصلة دعمه لها سيما ان ايران احتلت مكانة مرموقة في هذا الفرع الرياضي علي الصعيد الدولي.
واكد ان التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية الاولمبيه في ايران و الاتحاد الدولي للمصارعة سيستمر.
وفي ختام اللقاء قدم صالحي دعوة رسمية للوفتيش لزيارة طهران.
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ايران والاتحاد العالمي للمصارعة يتطلعان إلي تعزيز التعاون المشترك

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