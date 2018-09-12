اتفاق ايران وروسيا وتركيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

طهران/ 12 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المشاركين في المباحثات الرباعية حول سوريا في جنيف اتفقوا مبدئيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الايرانية ان ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانا، حسين جابري انصاري وسيرغي لافرنتيف وسادات أونال، اجتمعوا في جنيف يومي 10 و11 سبتمبر مع المبعوث الأممي الي سوريا دي ميستورا، وخلال اللقاء جري مناقشة تشكيل وتنظيم اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار جهود تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.
وطبقاً للموقع الإلكتروني للوزارة، إنه في نهاية الاجتماع المكثف لممثلي الدول الثلاث و 'دي مستورا'، أكدت الدول الثلاث الضامنة للسلام في سوريا استمرار التعاون لدعم العملية السياسية لحل الأزمة السورية وتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية.
في عملية حل الأزمة السورية، تم التركيز علي تشكيل اللجنة الدستورية والتأكيد علي الأمور التالية من قبل الطرفين:
1 - العملية سياسية يجب ان تكون سورية - سورية وضرورة الحفاظ علي السيادة والوحدة الوطنية لسوريا
2- الحاجة إلي تعديل تركيبة أعضاء اللجنة الدستورية بطريقة مقبولة لدي الأطراف المختلفة، مع استنادها أيضا إلي واقع المشهد السوري.
3- يتم الاتفاق في نهاية المطاف علي جميع القضايا والتفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية في شكل حزمة متكاملة.
4- وضع الترتيبات الخاصة بالدستور السوري يستهلك الكثير من الوقت بسبب حساسية القضايا والعواقب المترتبة علي أزمة هذا البلد العديدة ، لكن جميع الأطراف تشدد علي أهمية الاهتمام المتزامن بسرعة ونوعية العمل.
واتفق ممثلو إيران وتركيا وروسيا علي أنه من خلال إنشاء فريق فني من الخبراء، سيتم توفير الارضية لنجاح المشاورات المشتركة مع الأمم المتحدة لتسهيل البدء السريع للجنة الدستور السورية.
كما اتفق الطرفان أيضا علي أن الجولة الثالثة من هذه المشاورات ستعقد في أواخر تشرين الأول / أكتوبر.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

اتفاق ايراني روسي تركي

سوريا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اتفاق ايران وروسيا وتركيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

معظم المشاهدات

افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

برعایة السفیر الایرانی؛

افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة:

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

شركه ايرانيه تنوي شراء سيارات من اوزبكستان

مصادر اوزبكيه:

شركه ايرانيه تنوي شراء سيارات من اوزبكستان

جهانغیری: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الایرانی

جهانغیری: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الایرانی

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

أحدث الأخبار

الجرائم في حق الشعب اليمني تستمر في ظل الصمت الدولي

قيادي في الجبهة الجنوبية باليمن :

الجرائم في حق الشعب اليمني تستمر في ظل الصمت الدولي

كابول بحاجة إلي الاستفادة من تجارب إيران في مجال إعادة التأهيل

وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أفغانستان

كابول بحاجة إلي الاستفادة من تجارب إيران في مجال إعادة التأهيل

عرض القطع الأثرية المعادة من متحف اللوفر في طهران

عرض القطع الأثرية المعادة من متحف اللوفر في طهران

الامكانيات متوفرة في المعابر الحدودية لتقديم الخدمات لزوار الاربعين

الامكانيات متوفرة في المعابر الحدودية لتقديم الخدمات لزوار الاربعين

محلل لبناني: تحرير ادلب لا رجعة عنه

في حديث خاص لـ'ارنا'

محلل لبناني: تحرير ادلب لا رجعة عنه

موضوعات مرتبط