اتفاق ايران وروسيا وتركيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

وجاء في بيان وزارة الخارجية الايرانية ان ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانا، حسين جابري انصاري وسيرغي لافرنتيف وسادات أونال، اجتمعوا في جنيف يومي 10 و11 سبتمبر مع المبعوث الأممي الي سوريا دي ميستورا، وخلال اللقاء جري مناقشة تشكيل وتنظيم اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار جهود تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وطبقاً للموقع الإلكتروني للوزارة، إنه في نهاية الاجتماع المكثف لممثلي الدول الثلاث و 'دي مستورا'، أكدت الدول الثلاث الضامنة للسلام في سوريا استمرار التعاون لدعم العملية السياسية لحل الأزمة السورية وتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية.

في عملية حل الأزمة السورية، تم التركيز علي تشكيل اللجنة الدستورية والتأكيد علي الأمور التالية من قبل الطرفين:

1 - العملية سياسية يجب ان تكون سورية - سورية وضرورة الحفاظ علي السيادة والوحدة الوطنية لسوريا

2- الحاجة إلي تعديل تركيبة أعضاء اللجنة الدستورية بطريقة مقبولة لدي الأطراف المختلفة، مع استنادها أيضا إلي واقع المشهد السوري.

3- يتم الاتفاق في نهاية المطاف علي جميع القضايا والتفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية في شكل حزمة متكاملة.

4- وضع الترتيبات الخاصة بالدستور السوري يستهلك الكثير من الوقت بسبب حساسية القضايا والعواقب المترتبة علي أزمة هذا البلد العديدة ، لكن جميع الأطراف تشدد علي أهمية الاهتمام المتزامن بسرعة ونوعية العمل.

واتفق ممثلو إيران وتركيا وروسيا علي أنه من خلال إنشاء فريق فني من الخبراء، سيتم توفير الارضية لنجاح المشاورات المشتركة مع الأمم المتحدة لتسهيل البدء السريع للجنة الدستور السورية.

كما اتفق الطرفان أيضا علي أن الجولة الثالثة من هذه المشاورات ستعقد في أواخر تشرين الأول / أكتوبر.

انتهي** 2344

