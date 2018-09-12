موغريني: اوروبا تواصل دعمها للاتفاق النووي

طهران/12ايلول/سبتمبر/ارنا- جددت مسوولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي 'فدريكا موغريني' تاكيدها علي مواصلة الاتحاد الاوروبي دعمه للاتفاق النووي مع ايران.

وامام اجتماع البرلمان الاوروبي الذي عقد لمناقشة علاقات الاتحاد الاوروبي و امريكا، قالت موغريني ان لدي الجانبين خلافات بشأن التعاون متعدد الاطراف.
واوضحت ان اوروبا تؤكد علي تعزيز التعاون متعدد الاطراف ومن هذا المنطلق تواصل دعمها للاتفاق النووي مع ايران وكذلك اتفاقية باريس و تقدم الدعم المالي لانشطة جميع الوكالات التابعة للامم المتحدة بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا).
وفي جانب اخر من تصريحاتها اكدت ان اوروبا تعتبر التعاون متعدد الاطراف امثل طريق للحد من اثارة الفوضي و المواجهة في العالم متعدد الاقطاب.
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موغريني: اوروبا تواصل دعمها للاتفاق النووي

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