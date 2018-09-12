واعظي يزور تركمانستان اليوم

طهران/ 12 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - يتوجه رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي اليوم الاربعاء الي تركمانستان علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي.

وأفاد الموقع الاعلامي للحكومة، ان واعظي سيلتقي خلال زيارته الي عشق اباد كبار المسؤولين التركمان، بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض الوزراء والمسؤولين .
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واعظي يزور تركمانستان اليوم

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