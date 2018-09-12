واعظي يزور تركمانستان اليوم

وأفاد الموقع الاعلامي للحكومة، ان واعظي سيلتقي خلال زيارته الي عشق اباد كبار المسؤولين التركمان، بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض الوزراء والمسؤولين .

انتهي** 2344

