لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

شيراز / 12 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني بان احباط المغامرات الاميركية بحاجة الي صيغة معينة يكون فيها للتلاحم والوفاق الوطني مكانة خاصة.

وخلال اجتماعه الثلاثاء بعلماء الدين الشيعة والسنة في مدينة لارستان بمحافظة فارس جنوب ايران قال لاريجاني، ان الوحدة اليوم بين التيارات السياسية والدينية في العالم الاسلامي امر ضروري ويجب بذل المزيد من الاهتمام بالسبل المركز علي الوحدة.
واضاف، ان القلق الذي يبثه العدو في اوساط المجتمع ليس له طابع عقلاني ويمكن في اسوا الظروف ادارة المصادر المالية بصورة صحيحة وفي هذا السياق فان احباط المغامرات الاميركية بحاجة الي صيغة معينة يكون للتلاحم والوفاق الوطني فيه مكانة خاصة.
وقال رئيس مجلس الشوري الاسلاني ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر عقلانية من ان تواجه بالمثل استفزازت العدو.
واكد لاريجاني حق ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحق التخصيب، لافتا الي ان ايران لا تسعي وراء اقتناء السلاح النووي وهو امر مبدئي وقد اصدر قائد الثورة الاسلامية فتوي بهذا الخصوص واعتبره حراما شرعا، فيما يتحجج الاعداء بذرائع مختلفة كذبا وزورا بان ايران تسعي لصنع القنبلة النووية.
واكد كذلك ضرورة خفض الاعتماد علي عوائد النفط في ميزانية البلاد وقال، رغم انخفاض الاعتماد علي النفط الا انه مازال جاريا، لافتا الي ان حصة النفط في ميزانية البلاد تبلغ الان نحو 30 بالمائة.
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لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

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