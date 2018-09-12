عراقجي: ايران والهند وافغانستان قدمت انموذجا للتعاون الاقليمي

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الثلاثاء في كابول التي وصلها علي راس وفد للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين مساعدي الخارجية لايران وافغانستان والهند، قال عراقجي، ان اجتماع كابول الثلاثي بين مساعدي الخارجية الايراني والهندي والافغاني شكل خطوة اخري في سياق هذا التعاون الانموذج.

واضاف، ان ايران والهند دولتان مهمتان ومؤثرتان في افغانستان من الناحية الاقتصادية والامنية والسياسية وان تطورات افغانستان تؤثر بصورة مباشرة علي هذين البلدين ايضا وان التعاون الثلاثي يمكنه ان يكون مفيدا لارساء السلام والاستقرار في افغانستان والمنطقة.

وحول اجتماعات فرق العمل الخمسة التي عقدت يوم امس قال، ان الجانب الاقتصادي كان محور البحث اولا وشمل مجالات النقل وميناء جابهار الذي تحول الي انموذج للتعاون الثلاثي والاستفادة من المناجم والاستثمارات والتعاون المصرفي والتجارة ومجموعة التعاون الاقتصادي المشترك.

واعتبر الامن من المجالات الاخري التي ناقشها مندوبو الدول الثلاث ومنها انشطة الارهابيين وتحركات داعش وكيفية التصدي لهم.

وصرح بانه جري البحث في مسالة مكافحة المخدرات ومسيرة السلام في افغانستان وكيف يمكن لايران وافغانستان مساعدة ودعم الحكومة الافغانية في ذلك.

انتهي ** 2342

