عراقجي: ايران والهند وافغانستان قدمت انموذجا للتعاون الاقليمي

كابول / 12 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، التعاون بين ايران والهند وافغانستان في اطار ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) انموذجا للتعاون علي المستوي الاقليمي.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الثلاثاء في كابول التي وصلها علي راس وفد للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين مساعدي الخارجية لايران وافغانستان والهند، قال عراقجي، ان اجتماع كابول الثلاثي بين مساعدي الخارجية الايراني والهندي والافغاني شكل خطوة اخري في سياق هذا التعاون الانموذج.
واضاف، ان ايران والهند دولتان مهمتان ومؤثرتان في افغانستان من الناحية الاقتصادية والامنية والسياسية وان تطورات افغانستان تؤثر بصورة مباشرة علي هذين البلدين ايضا وان التعاون الثلاثي يمكنه ان يكون مفيدا لارساء السلام والاستقرار في افغانستان والمنطقة.
وحول اجتماعات فرق العمل الخمسة التي عقدت يوم امس قال، ان الجانب الاقتصادي كان محور البحث اولا وشمل مجالات النقل وميناء جابهار الذي تحول الي انموذج للتعاون الثلاثي والاستفادة من المناجم والاستثمارات والتعاون المصرفي والتجارة ومجموعة التعاون الاقتصادي المشترك.
واعتبر الامن من المجالات الاخري التي ناقشها مندوبو الدول الثلاث ومنها انشطة الارهابيين وتحركات داعش وكيفية التصدي لهم.
وصرح بانه جري البحث في مسالة مكافحة المخدرات ومسيرة السلام في افغانستان وكيف يمكن لايران وافغانستان مساعدة ودعم الحكومة الافغانية في ذلك.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

عراقجي

ايران والهند وافغانستان

تعاون اقليمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي: ايران والهند وافغانستان قدمت انموذجا للتعاون الاقليمي

معظم المشاهدات

افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

برعایة السفیر الایرانی؛

افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة:

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

شركه ايرانيه تنوي شراء سيارات من اوزبكستان

مصادر اوزبكيه:

شركه ايرانيه تنوي شراء سيارات من اوزبكستان

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

أحدث الأخبار

ايران تفوز باربع ميداليات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية لعلوم الكمبيوتر

ايران تفوز باربع ميداليات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية لعلوم الكمبيوتر

موغريني: اوروبا تواصل دعمها للاتفاق النووي

موغريني: اوروبا تواصل دعمها للاتفاق النووي

واعظي يزور تركمانستان اليوم

واعظي يزور تركمانستان اليوم

بولتون .. وبلطجة الكابوي

بولتون .. وبلطجة الكابوي

لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

موضوعات مرتبط