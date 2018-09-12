خوشرو: ايران تؤدي دورا بناء في اعادة السلام الي سوريا

وجاء تصريح مندوب ايران الدائم لدي الامم المتحدة الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الامن الدولي دعا لها المندوب الروسي لتقديم تقرير حول نتائج قمة طهران الثلاثية التي جرت بين ايران وروسيا وتركيا.

يتبع ** 2342

