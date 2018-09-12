خوشرو: ايران تؤدي دورا بناء في اعادة السلام الي سوريا

نيويورك / 12 ايلول / سبتمبر /ارنا-
صرح مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو بان قمة طهران الثلاثية ناقشت سبل الوصول الي السلام الدائم في سوريا، مؤكدا بان ايران مثلما دعمت سوريا في مكافحة الارهاب فانها ستؤدي دورا بناء في اعادة السلام والازدهار الي هذا البلد.

وجاء تصريح مندوب ايران الدائم لدي الامم المتحدة الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الامن الدولي دعا لها المندوب الروسي لتقديم تقرير حول نتائج قمة طهران الثلاثية التي جرت بين ايران وروسيا وتركيا.
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خوشرو: ايران تؤدي دورا بناء في اعادة السلام الي سوريا

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