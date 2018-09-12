عون: الاستمرار بالحرب علي الإرهاب وحل القضایا الدولیة عبر الحوار

وأشار عون فی كلمة ألقاها الیوم أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبی فی مدینة ستراسبورغ الفرنسیة إلي أن الجیش اللبنانی تمكن من خلال عملیاته العسكریة النوعیة من دحر الإرهابیین فی المناطق الشرقیة وتحقیق الأمن والاستقرار فی تلك المناطق، لافتا فی ذات الوقت إلي أن لبنان یسعي إلي العودة الكریمة والآمنة للمهجرین السوریین إلي دیارهم ویرفض المماطلة بهذا الشأن.



من جهة ثانیة شدد عون علي ضرورة وقف الحروب والنزاعات والتطرف فی المنطقة وحل القضایا الدولیة من خلال الحوار والاحترام المتبادل والعودة إلي تطبیق المبادئ العالمیة لحقوق الانسان.



وأوضح عون أن السیاسات الخالیة من مقیاس العدالة تؤدی إلي التشكیك بصحة تطبیق الدیمقراطیة فی الدول التی تعتبر رائدة فی اعتمادها، مبینا أن هذه السیاسات دفعت كیان الاحتلال الإسرائیلی إلي تهوید القدس وإعلانها عاصمة له وإقرار قانون 'الدولة الیهودیة' ضاربا عرض الحائط بالقرارات الدولیة ولافتا فی هذا السیاق إلي قرار الإدارة الأمریكیة وقف تمویل وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین أونروا للضغط علیهم وبهدف توطینهم فی الدول المجاورة.

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