حزب الله دان وقف مساعدات الاونروا: الإدارة الأميركية لا صديق لها في هذا العالم سوي إسرائيل

بيروت/11 ايلول/سبتمبر/ارنا- أصدر 'حزب الله' في لبنان، بيانا حول سلسلة المواقف الأميركية المعادية ضد الفلسطينيين وقال: 'تواصل الإدارة الأميركية عدوانها علي القضية الفلسطينية، مستخدمة كل الأساليب القذرة، ابتداء من قرار نقل السفارة الأميركية إلي القدس الشريف، مرورا بوقف تمويل المنظمات الإنسانية التي ترعي شؤون اللاجئين، وصولا إلي التضييق علي الشعب الفلسطيني ومحاصرته، في سياق تآمري متصاعد يعتمد زيادة الضغوط علي الفلسطينيين لدفعهم للتنازل عن حقوقهم وتصفية قضيتهم'.

ولفت الي 'ان وقف المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين يؤكد أن ما تقدمه الولايات المتحدة تحت عناوين انسانية براقة هو كذب محض، هدفه التأثير علي قرارت الشعوب من أجل تحقيق نفوذ وكسب أثمان سياسية واستعمارية لا أكثر ولا أقل، لطالما ادعت الإدارة ألأميركية أنها صديقة للشعب الفلسطيني وأنهم شركاء في عملية التسوية، لكنها عندما اتت ساعة الحقيقة، كشفت أن لا صديق ولا حليف لها في هذا العالم سوي إسرائيل والمصالح الإسرائيلية'.
وختم البيان: 'اننا في هذه المناسبة، نجدد دعوتنا لحكومات العالم وشعوبه ان تعي حقيقة ودور الولايات المتحدة القائم علي المكر والخداع، وان ما مارسته الإدارات الأميركية المتعاقبة في الخفاء جاء ترامب ليمارسه في العلن'.
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حزب الله دان وقف مساعدات الاونروا: الإدارة الأميركية لا صديق لها في هذا العالم سوي إسرائيل

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حزب الله دان وقف مساعدات الاونروا: الإدارة الأميركية لا صديق لها في هذا العالم سوي إسرائيل

حزب الله دان وقف مساعدات الاونروا: الإدارة الأميركية لا صديق لها في هذا العالم سوي إسرائيل

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