ضبط اكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

زاهدان/11ايلول/سبتمبر- اعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد العقيد محمد رضا نصيري عن ضبط طن و129 كيلوغراما من انواع المخدرات في هذه المحافظة والقبض علي اربعة مهربين.

وقال العقيد نصيري في تصريح له اليوم الثلاثاء ان قوات شرطة مكافحة المخدرات رصدت نشاطات عصابة كبيرة للمخدرات في مدينة ايرانشهر واوقفت سيارة للمهربين وهي في طريقها الي مخبأهم مضيفا ان قوات الشرطة اعتقلت سائق السيارة وقامت بتفتيش المخبأ حيث ضبطت فيه 423 كيلو و700 غرام من مادة الافيون.
وصرح ان قوات الشرطة اكتشفت مخباء اخر لهذه العصابة في احدي قري مدينة مهرستان وقامت باعتقال ثلاثة مهربين وضبط 414 كيلو و846 غراما من ماةه الافيون و291 كيلو و195 غراما من مادة الحشيش اضافة الي اربع قطع سلاح كلاشينكف ومقادير من الذخائر.
انتهي**2018**س.ر



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اعتقال الهربين

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ضبط اكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

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