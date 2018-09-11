برعایة السفیر الایرانی؛

افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

بغداد / 11 ایلول / سبتمبر / ارنا – اقیمت الیوم الثلاثاء مراسم افتتاح المقر الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة، برعایة سفیر الجمهوریة الاسلامیة لدي العراق 'ایرج مسجدی' وجمع من كبار المسؤولین والمراسلین المحلیین والاجانب.

وفی تصریح بالمناسبة، قال مسجدی ان الهجوم الذی شنّه عدد من المغررین بهم یوم الجمعة الماضی علي مبني القنصلیة الایرانیة فی البصرة، شكّل محاولة من جانب اعداء البلدین للمساس بالعلاقات القائمة بینهما.
وفیما نوّه بالمساحات المشتركة التی تجمع بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والجمهوریة العراقیة، اكد السفیر مسجدی ان هذه الممارسات المخربة التی یقوم بها اعداء البلدین لن تؤثر علي العلاقات الثنائیة ابدا.
الي ذلك، قال محافظ البصرة 'اسعد العیدانی'، ان افتتاح المقر الجدید للقنصلیة العام الایرانیة فی غضون هذه الفترة القصیرة مؤشر علي العلاقات الوطیدة والقواسم المشتركة بین البلدین.
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افتتاح المبني الجدید للقنصلیة العامة الایرانیة فی البصرة

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