قائد قوي الامن الداخلي : الشعب الايراني لن يتخلي عن قيمه الثورية

وفي كلمة له خلال مراسم الذكري السنوية لـ 270 شهيدا من قوات الامن الداخلي في محافظة البرز (شمال)، اشار العميد اشتري الي مؤامرات الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان البلاد ينعم بظروف امنية منقطعة النظير.

واثني القائد الامني الايراني علي مقام شهداء الثورة الاسلامية الابرار؛ مصرحا 'انهم ساروا علي درب الامام الحسين (عليه السلام) ونحن ايضا ماضون علي نهج هؤلاء الشهداء'.

وشدد العميد اشتري بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تنوي الاعتداء علي اي دولة في العالم.

وقال، ان البلاد يمرّ حاليا بمشاكل اقتصادية وضغوط كبيرة؛ داعيا المسؤولين جميعا الي التكاتف وبذل الجهود من اجل حل هذه المعضلات؛ ومؤكدا في الوقت نفسه : نحن اخترنا الطريق الذي رسمه الامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية؛ هذا الدرب يؤدي الي التقدم والاعمار ورغم المشاكل التي سنتعرض لها في هذا المسار لكننا سنتمكن من تجاوزها كما استطعنا حتي الان العبور من سدّ المشاكل.

وخلص قائد قوي الامن الداخلي الي ان 'الشعب الايراني سيواصل علي الدوام وبكل حزم واقتدار السير علي نهج الشهداء'.

انتهي ** ح ع

