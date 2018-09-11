النائب الاول لرئيس الجمهورية : قادرون علي تجاوز المشاكل بالسير علي نهج الامام الحسين(ع)

وقال اسحاق جهانغيري في مراسم افتتاح ملعب شهداء اسلامشهر (جنوب طهران) ان التمسك بنهج الامام الحسين(ع) هو الذي ساهم ايضا في انتصار الثورة الاسلامية وتحمل سني الحرب المفروضة.

واضاف ان الاميركان حاولوا هذه المرة بكل طاقتهم ان يوجهوا ضربة للشعب الايراني ضاربين بذلك عرض الحائط جميع القوانين والالتزامات الدولية.

وشدد بالقول ان جهود الشعب والحكومة لابد ان تركز علي الصمود امام المشاكل للخروج مرفوعي الرأس من هذا الاختبار.

واوضح 'نحن قادرون علي اجتياز هذه المرحلة والخروج منها مرفوعي الرأس في المستقبل القريب'.

انتهي**س.ر

