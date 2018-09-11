الرئيس روحاني: الحكومة تعكف علي حل مشاكل الشعب

وتطرق الرئيس روحاني في اجتماع المجلس الاعلي للثورة الثقافية الي المؤامرات التي يحيكها اعداء النظام الاسلامي لتوجيه ضربة الي اقتصاد البلاد وايجاد المشاكل للشعب وقال 'نحن قادرون علي تجاوز هذه المرحلة بفضل قيادتنا الحكيمة الشجاعة وشعبنا المدبر الوفي' .

واشار الي بعض الحقائق الاقتصادية للبلاد بما فيها زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الاشهر الستة الماضية وقال ان الشعب والحكومة واقفان جنبا الي جنب وان جميع المؤسسات التنفيذية تعمل بكل ما لديها لحل مشاكل الشعب.

وتطرق الي زيادة السيولة نحو 20 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي وقال انها احدي اسباب المشاكل الاقتصادية للبلاد وقال ان الحكومة عازمة علي ادارة السيولة وترشيدها نحو الانتاج وتوفير فرص العمل .

وشدد بالقول ان الحجم الاكبر من السيولة يعود الي نشاط بعض المؤسسات المالية غير المرخص لها .

يتبع**س.ر

