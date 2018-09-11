ايران تشارك في معرض كراتشي الدولي للمنتجات الصحية والمنظفات

وافاد مراسل 'ارنا' من كراتشي ان المعرض يضم 500 شركة من 25 دولة بما فيها ايران والصين وسنغافورة والهند وامريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا؛ وستعرض هذه الشركات اكثر من 900 ماركة تجارية علي مدي 3 ايام متتالية لنشاطات هذا المعرض.

وفي حديث لمراسل 'ارنا' قال المشرف علي الجناح الايراني في معرض كراتشي الدولي 'اصغر اعظمي' ان 5 شركات ايرانية ناشطة في مجال صناعات المنظفات والمنتجات الصحية والاجهزة الطبية تشارك ضمن هذا المعرض.

واوضح اعظمي ان مساحة الجناح الايراني ضمن معرض كراتشي الدولي، تبلغ 5 الاف متر مربع؛ لافتا الي ان هدف المشاركة يكمن في تعزيز الصادرات الوطنية في مجال صناعات المنظفات والمنتجات الصحية، والتعريف بالطاقات الصناعية التي تنعم بها البلاد في هذا الخصوص.

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