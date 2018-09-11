ظريف : ينبغي علي المجتمع الدولي ان يقول لأمريكا كفي

ظريف اشار في تغريدة عبر حسابه بـ 'تويتر' اليوم الثلاثاء، الي ان 'امريكا هدّدت بفرض عقوبات علي محكمة العدل الدولية ومسائلة قضاتها في امريكا؛ لماذا لم ينطق احد بشيئ؟ يبدو ان تبختر النظام الامريكي المتمرد لا يعرف حدودا؛ متي سيحين الوقت ليقول المجتمع الدولي الي امريكا كفي! ويرغمها علي ان تتصرف بوصفها دولة كسائر الدول'.

يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية اتخذت مؤخرا موقفا عدائيا ضد محكمة العدل الدولية؛ مهددة اياها بانه في حال ان بدأ القضاة لديها بالتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب داخل افغانستان، فإنها ستفرض عقوبات علي هذه المنظمة الدولية.

انتهي ** ح ع

