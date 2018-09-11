اتفاق بين ايران والهند وافغانستان علي تمتين العلاقات الثلاثية

كابول / 11 ايلول / سبتمبر / ارنا – اتفق مساعدو وزراء خارجية ايران والهند وافغانستان خلال اجتماع لهم اليوم الثلاثاء في كابول، علي تمتين التعاون والتسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.

وافاد مراسل 'ارنا' من العاصمة الافغانية، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي' الذي يجري زيارة والوفد المرافق لافغانستان حاليا، حضر اليوم احتماعا ثلاثيا بمشاركة مساعد وزير الخارجية الهندي 'جي غوخال'، ومساعد وزير الخارجية الافغاني 'حكمت خليل كرزي'.
وجري خلال الاجتماع هذا، الحديث حول تيسير عملية الانتفاع من طاقات منطقة جابهار (جنوب ايران) وتذليل العقبات المحتملة بشأن التبادل التجاري والتعامل المصرفي بين الدول الثلاث وبما يشمل التعاون الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقات الثلاثية وتظافر الجهود والتعاون بهدف ارساء كامل الامن والاستقرار فيما بينها.
من جانبه، اكد مساعد وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع، علي تعاون ايران الشامل مع الحكومة الافغانية في مكافحة الارهابيين؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواكب افغانستان حكومة وشعبا في كفاحها لترسيخ السلام في هذا البلد.
و وصف عراقجي التعاون الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان في منطقة جابهار بانه نموذج لتوفير مصالح المنطقة عبر التعاون متعدد الاطراف؛ داعيا الي تنمية هذا التعاون اكثر من ذي قبل.
الي ذلك، اكد مساعد الخارجية الهندية علي تعهدات بلاده في سياق التعاون مع الحكومة الافغانية ومعالجة الوضع الاقتصادي والامني وتعزيز البني التحتية في هذا البلد.
بدوره، قدم مساعد وزير الخارجية الافغاني خلال الاجتماع الثلاثي اليوم مع نظيريه الايراني والهندي، شرحا للاجراءات الواسعة المتخذة من جانب كابول في سياق التوصل الي اتفاق ثلاثي مع طهران ونيودلهي لتحقيق السلام وضمان منافع الشعب الافغاني.
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اتفاق بين ايران والهند وافغانستان علي تمتين العلاقات الثلاثية

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