حظر خروج المواد الغذائية الاساسية من حدود باشماق الغربية

سنندج / 11 ايلول / سبتمبر/ ارنا - قال حاكم مدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان الايرانية انه تم اعتبارا من اليوم الثلاثاء حظر خروج المواد الغذائية والسلع الاساسية عبر حدود باشماق المريوانية.

وقال محمد شفيعي في تصريح لمراسل ارنا ان الحظر يتضمن السلع الاساسية بما فيها الرز واللحوم والسكر والسلع الضرورية الاخري.
واضاف شفيعي ان المسافرين العراقيين ومن خلال شراء هذه السلع ونقلها عبر الحدود تسببوا في ارتفاع اسعارها وفي الامد البعيد يؤدي هذا الاجراء الي ندرة هذه السلع مؤكدا انه ضمن ابداء الاحترام للمسافرين والضيوف للبلد الجار ' العراق ' فقد اعلن اعتبارا من اليوم الثلاثاء حظر خروج المواد الغذائية والسلع الاساسية من حدود باشماق بشكل رسمي.
وكان حاكم مريوان قال امس الاثنين ان 1100 مسافر من شمال العراق يدخلون يوميا مدينة مريوان عبر حدود باشماق وان غالبيتهم وعند الخروج من الحدود ينقلون معهم السلع الاساسية.
ويعتبر معبر باشماق في مريوان من اهم المعابر البرية الرسمية بين ايران واقليم كردستان العراق والذي يتم من خلاله 90 بالمائة من المبادلات التجارية بين محافظة كردستان الايرانية والعراق.
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حظر خروج المواد الغذائية الاساسية من حدود باشماق الغربية

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