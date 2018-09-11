ايران تزيد من تقديم الخدمات العلاجية في كابول

و وصل بيوندي صباح اليوم الثلاثاء الي كابول و التقي وزير الصحة الافغاني 'فيروزالدين فيروز' و تباحث معه حول التعاون الثنائي.

واشار فيروز خلال هذا اللقاء الي بناء مستشفي ايراني في كابول ودعا الي تزويده بالاجهزه الطبية و تفعليه لتقديم الخدمات الصحية.

وردا علي هذا الطلب، اكد بيوندي انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتزويد المستشفي و تقديم الخدمات العلاجية فيه.

كما اشار بيوندي الي بناء مركز التأهيل في كابول واضاف انه سيجري مباحثات حول هذا الموضوع مع مركز التأهيل الافغانيه التابعه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الافغانيه.

والتقي بيوندي صباح اليوم الرئيس التنفيذي في حكومة الوحدة الوطنية الافغانية عبدالله عبدالله و تباحث معه حول اهداف زيارته لافغانستان.

انتهي**1110** 1718

