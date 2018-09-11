شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

موسكو/11ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن رئيس شركة 'روس غيولوغيا' للتنقيب ان تعاونها مع ايران سيستمر في اطار اتفاقتين مبرمتين بين البلدين مؤكد ان الحظر الامريكي المفروض علي ايران لا يوثر علي انشطة هذه الشركة و انها لن تنسحب من ايران.

واضاف رومان بانف اليوم الثلاثاء في حديث للمراسلين، ان الحظر الامريكي المفروض علي ايران لا يطال انشطة شركة غيولوغيا في ايران لذلك فانه لا داعي للقلق من تداعيات هذا الحظر.
واوضح ان مشاريع هذه الشركة في ايران تشمل التنقيب عن المواد المنجمية و الماء و المواد الهيدروكربونية ولا يطالها الحظر الامريكي ورغم ذلك فان خبراء القانون في هذه الشركة يناقشون تاثيرالعقوبات الامريكية علي انشطة هذه الشركة في ايران.
يذكر ان شركة روس غيولوغيا وقعت قبل شهرين اتفاقيتين مع منظمة الجيولوجيا الايرانية تنص علي التعاون في مجال التنقيب في بحر قزوين و اجراء دراسات حول الجيوفيزياء .
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

اقتصاد

روسيا

التنقيب

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

أحدث الأخبار

ايران تزيد من تقديم الخدمات العلاجية في كابول

ايران تزيد من تقديم الخدمات العلاجية في كابول

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

تصنيع أول محرك نفاث مائي للزوارق السريعة

رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع:

تصنيع أول محرك نفاث مائي للزوارق السريعة

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة:

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

موضوعات مرتبط