شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

واضاف رومان بانف اليوم الثلاثاء في حديث للمراسلين، ان الحظر الامريكي المفروض علي ايران لا يطال انشطة شركة غيولوغيا في ايران لذلك فانه لا داعي للقلق من تداعيات هذا الحظر.

واوضح ان مشاريع هذه الشركة في ايران تشمل التنقيب عن المواد المنجمية و الماء و المواد الهيدروكربونية ولا يطالها الحظر الامريكي ورغم ذلك فان خبراء القانون في هذه الشركة يناقشون تاثيرالعقوبات الامريكية علي انشطة هذه الشركة في ايران.

يذكر ان شركة روس غيولوغيا وقعت قبل شهرين اتفاقيتين مع منظمة الجيولوجيا الايرانية تنص علي التعاون في مجال التنقيب في بحر قزوين و اجراء دراسات حول الجيوفيزياء .

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