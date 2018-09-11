تصنيع أول محرك نفاث مائي للزوارق السريعة

واضاف العميد بحري رستكاري ان هذا المشروع سيتم تطبيقه مع القطع البحرية المصنعة في الداخل بما يتطابق مع الوثقية الاستراتيجية للصناعة البحرية لعشر سنوات وسيسهم في توفيرمئات الملايين من الدولارات والنهوض بقدرات الانتاج الداخلي وتطوير التكنولوجيات الحديثة البحرية وتوطين سلسلة التامين.



وتابع انه مع تنفيذ هذا المشروع سيتم احلال 176 قطعة بحرية داخلية محل القطع البحرية المستأجرة، موضحا ان تصنيع هذه القطع البحرية يكلف 1.5 مليار يورو.

واكد ان العديد من القطع البحرية التي يتم تصنيعها هي قطع بحرية متعددة الاغراض ومتطورة.

واوضح ان هذا المشروع سيساهم في انعاش بناء السفن في البلاد وبوسعنا تصميم وتصنيع أصغر الي اكبر قطعة بحرية داخل البلاد والا تكون لنا اي تبعية للخارج.

وتابع انه وفي ظل قدرات الصناعيين الايرانيين في الحقل البحري، سنكون قادرين خلال 2 الي 3 سنوات علي صنع جميع القطع البحرية اللازمة.

وتابع العميد بحري رستكاري ان مؤسسة الصناعات البحرية قادرة ايضا علي تصنيع السفن المدنية مشيرا الي ابرام عقود مع المؤسسات المختلفة بما فيها مؤسسة الثروة السمكية لبناء سفن باستخدامات مختلفة وتم لحد الان بناء 180 سفينة مدنية وتسليمها.

وقال انه سيتم بنهاية العام الايراني الحالي تدشين محركين بحريين اخرين موضحا ان محرك الديزل 1300 حصان بخار، يعد واحدا من هذه المحركات المستخدمة في المجال السككي.

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