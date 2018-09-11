صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

طهران/11 ايلول/سبتمبر/ارنا – اعتبر رئيس موسسة الطاقه الذرية الايرانيه علي اكبر صالحي ان الرئيس الامريكي سيكون الخاسر في التاريخ وتمني ان يبقي الاتفاق النووي بين ايران والقوي الكبري والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون في موقع اقوي من السابق.

وقال صالحي في مقابلة مع وكالة 'اسوشيتدبرس' ان تداعيات اي هجوم جديد علي العلماء النوويين الايرانيين ستكون 'موجعة' للطرف الاخر.
واضاف صالحي في هذه المقابلة التي بثتها 'اسوشيتدبرس' اليوم الثلاثاء انه في ذروة قلق الغرب من البرنامج النووي الايراني منذ عام 2010 فصاعدا، كان العلماء الايرانيون هدفا لتفجيرات قنابل فيما وجهت طهران اصابع الاتهام الي اسرائيل.
وراي صالحي ان قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي سيجعله في زمرة 'الخاسرين في التاريخ'.
واكد ان هذا الاتفاق كان يمكن له ان يمهد لاستعادة الثقة المفقودة.
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صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

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