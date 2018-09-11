ايران تفوّقت علي المعدل الدولي في إستهلاك الألومنيوم بنسبه 12 بالمائة

جاء ذلك خلال حفل توقيع إتفاق منح أراضي لإنشاء مصنع بطاقة 800 الف طن لمسحوق الألومينا ومشروع 160«الف طن لدرفلة الألومنيوم» اللذان سيُقامان في منطقة صناعات الطاقة في محافظة فارس (جنوب ايران) في مقر منظمة ايميدرو. وقال كرباسيان بأنّ هذه الخطة الانتاجية سترفع مستوي التصدير لمادة الألومنيوم وتمنحه قيمة مضافة وتعود علي البلد بعوائد من العملة الصعبة.

وأضاف بأنّ إنشاء مشروع درفلة الألومنيوم بسعة 160 الف طن في المحافظة الي جانب مصنع آخر يُسمي مصنع «ألومنيوم الجنوب» بسعة مليون طن (قيد الإنشاء) سيؤدّيان الي حصول ايران علي المركز 12 عالمياً في انتاج سبائك الألومنيوم وهي الآن في الرتبة ال18.

وقال مساعد وزير الصناعة: إنّنا خططنا للحصول علي المادة الأولية لمسحوق الألونيا عبر عدة طرق منها توقيع عقود طويلة الأمد مع دول تملك البوكسيت وهو الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم.

وآضاف كرباسيان بأنّ منجم بوكسيت بغينيا يحتوي علي إحتياطي قدره 120 مليون طن بدأت عمليات الحفر فيه منذ سنتين ليزوّد ايران بهذه المادة.

وصرّح كرباسيان بأنّ تكلفة هذا المشروع ستبلغ 600 مليون يورو ويبلغ احتياطي ايران من البوكسيت 39 مليون طناً وتكون استراليا والصين والبرازيل في المراكز الاولي حتي الثالثة في امتلاك احتياطي مادة البوكسيت التي يُصنَع منها معدن الألومنيوم.

انتهي** ع ج** 1718

