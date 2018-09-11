كتائب حزب الله العراق:

واشنطن تسعي لمواجهه ايران ومحاصرتها من داخل العراق

بغداد/11ايلول/سبتمبر/ارنا-حذرت حركه المقاومه الاسلاميه -كتائب حزب الله في العراق من محاولات واشنطن المحمومه للهيمنه علي النظام السياسي في العراق. في ذات الوقت الذي ابدت رفضها لجعل الأراضي العراقية ساحة للاعتداء علي الجمهورية الإسلامية الايرانية ومحور المقاومة، مؤكده أن واشنطن تريد السيطرة علي معابر مهمة لمنع العراق وسوريا وإيران من التواصل.

واكد المتحدث الرسمي باسم الكتائب محمد محي في تصريحات صحفيه نقلتها وكاله “الاتجاه برس” الخبريه، 'ان أمريكا ومن خلال تواجدها العسكري وقواعدها الإستراتيجية المنتشرة في البلاد تحاول الهيمنة علي النظام السياسي بالشكل الذي تريده وتوجيهه وفق أجنداتها ومخططاتها بعيدة المدي للسيطرة علي العراق مجددا”.
وأشار محي الي 'أن واشنطن تريد السيطرة علي معابر مهمة لقطع الطرق علي محور المقاومة ومنع العراق وسوريا وإيران من التواصل فيما بينهم”، مشيرا إلي أن “واشنطن وبتواجدها علي الأراضي العراقية تسعي لمواجهة الجمهورية الإيرانية وحصارها وإدارة العقوبات عليها من داخل العراق”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله 'أن الولايات المتحدة تعمل علي قطع علاقات البلدين الصديقين (العراق وإيران) ومنع تواصلهما علي المستوي الاقتصادي والتجاري”، مستشهدا بـما حدث في محافظة البصرة مؤخرا بعد أن وجهت السفارة الأمريكية بعض المجاميع المرتبطة بسفارتها بحرق مقرات الحشد الشعبي والقنصلية الإيرانية”.
وحذر محي من “خطورة التواجد الأمريكي في العراق علي النظام السياسي والإرادة السياسية والقرار السياسي”، مطالبا الحكومة المقبلة بـ”إخراج القوات الأمريكية الغازية والمحتلة من الأراضي العراقية”. واعرب عن رفضه بأن “يصبح العراق ساحة للاعتداء علي الجمهورية الإسلامية الايرانية وعلي محور المقاومة الذي يشكل العقبة الأساسية في وجه المخططات والمؤامرات الأمريكية”.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

كتائب حزب الله

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واشنطن تسعي لمواجهه ايران ومحاصرتها من داخل العراق

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

أحدث الأخبار

ايران تزيد من تقديم الخدمات العلاجية في كابول

ايران تزيد من تقديم الخدمات العلاجية في كابول

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

تصنيع أول محرك نفاث مائي للزوارق السريعة

رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع:

تصنيع أول محرك نفاث مائي للزوارق السريعة

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

صالحي يامل ان يبقي الاتفاق النووي والا فان البرنامج النووي الايراني سيكون اقوي

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة:

علي الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

موضوعات مرتبط