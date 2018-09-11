جهانغيري: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الايراني

طهران/11ايلول/سبتمبر/إرنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء: إنّ القطاع الخاص هو محرك الإقتصاد الايراني ومستقبله ومن لم يستوعب هذه الحقيقة حتي الآن عليه أن يعيد النظر في معلوماته الاقتصادية وعليه أن يتفهم دور الاقتصاد في تنمية البلاد.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء في ملتقي «تبادل العقود وتسمية مشاريع صناعات مياه الصرف الصحي والكهرباء والماء» أكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي أهمية إتاحة الفرص للقطاع الخاص ليكون اللاعب الاول في الحقل الإقتصادي وعلي ضرورة سنّ قوانين تخدم هذا الشأن.
وشدّد جهانغيري علي أهمية تنشيط عملية مكافحة حقيقية للفساد الاقتصادي في البلد واصفاً هذه العملية الكفاحية بأنها كافلة وضامنة لقيام القطاع الخاص بدوره الحقيقي في إقتصاد البلد موضحاً بأنّ عملية مكافحة الفساد لايجب أن تتلوث بقضايا الحسابات السياسية والخلافات الشخصية.
وقال جهانغيري: إنّ من يطمح في ظلّ الظروف الراهنة الي مصالحه الشخصية ويفكّر فيها فحسب يكون قد خان البلد خاصة وأننا نعيش ظروفاً يسعي خلالها العدو للإطاحة بالقوام الاقتصادي لايران.
وأضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية بأنّ البعض حصل علي عملة صعبة بسعر حكومي بهدف استيراد سلع لكنه نقل هذه العملة الي خارج البلاد دون أن يستورد سلعة وهذا يعني خيانة ضد الشعب بكل ما للكلمة من معني وعلي هؤلاء أن يخضعوا لمساءلة إزاء فعلتهم هذه ويستحقون العقاب.
كما شدّد جهانغيري علي ضرورة أن يشعر القطاع الخاص بأنّ النظام والحكومة معه لا أن ترتعد أطرافه من الحكومة منوهاً الي فكرة منح أبناء الشعب أسهم الشركات ذات الدخل المكفول.
يتبع** ع ج** 1837



برچسب ها

سياسي

جهانغيري

القطاع الخاص

ملتقي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جهانغيري: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الايراني

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

أحدث الأخبار

ايران تفوّقت علي المعدل الدولي في إستهلاك الألومنيوم بنسبه 12 بالمائة

مساعد وزير الصناعة الايراني:

ايران تفوّقت علي المعدل الدولي في إستهلاك الألومنيوم بنسبه 12 بالمائة

واشنطن تسعي لمواجهه ايران ومحاصرتها من داخل العراق

كتائب حزب الله العراق:

واشنطن تسعي لمواجهه ايران ومحاصرتها من داخل العراق

امريكا تحاول التقليل من أهمية القضية الفلسطينية في مجلس الأمن

محلل عسكري أمريكي:

امريكا تحاول التقليل من أهمية القضية الفلسطينية في مجلس الأمن

جهانغيري: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الايراني

جهانغيري: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الايراني

سفير ايران الجديد لدي طوكيو يقدم اوراق اعتماده لامبراطور اليابان

سفير ايران الجديد لدي طوكيو يقدم اوراق اعتماده لامبراطور اليابان

موضوعات مرتبط