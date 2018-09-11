جهانغيري: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الايراني

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء في ملتقي «تبادل العقود وتسمية مشاريع صناعات مياه الصرف الصحي والكهرباء والماء» أكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي أهمية إتاحة الفرص للقطاع الخاص ليكون اللاعب الاول في الحقل الإقتصادي وعلي ضرورة سنّ قوانين تخدم هذا الشأن.

وشدّد جهانغيري علي أهمية تنشيط عملية مكافحة حقيقية للفساد الاقتصادي في البلد واصفاً هذه العملية الكفاحية بأنها كافلة وضامنة لقيام القطاع الخاص بدوره الحقيقي في إقتصاد البلد موضحاً بأنّ عملية مكافحة الفساد لايجب أن تتلوث بقضايا الحسابات السياسية والخلافات الشخصية.

وقال جهانغيري: إنّ من يطمح في ظلّ الظروف الراهنة الي مصالحه الشخصية ويفكّر فيها فحسب يكون قد خان البلد خاصة وأننا نعيش ظروفاً يسعي خلالها العدو للإطاحة بالقوام الاقتصادي لايران.

وأضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية بأنّ البعض حصل علي عملة صعبة بسعر حكومي بهدف استيراد سلع لكنه نقل هذه العملة الي خارج البلاد دون أن يستورد سلعة وهذا يعني خيانة ضد الشعب بكل ما للكلمة من معني وعلي هؤلاء أن يخضعوا لمساءلة إزاء فعلتهم هذه ويستحقون العقاب.

كما شدّد جهانغيري علي ضرورة أن يشعر القطاع الخاص بأنّ النظام والحكومة معه لا أن ترتعد أطرافه من الحكومة منوهاً الي فكرة منح أبناء الشعب أسهم الشركات ذات الدخل المكفول.

يتبع** ع ج** 1837

