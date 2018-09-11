سفير ايران الجديد لدي طوكيو يقدم اوراق اعتماده لامبراطور اليابان

بكين/11ايلول/سبتمبر/ارنا- قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اليابان ' مرتضي رحماني موحد' اليوم الثلاثاء اوراق اعتماده لامبراطور اليابان 'اكي هيتو'.

وتوجه رحماني الموحد اليوم إلي قصر امبراطور اليابان بمرافقه ستة من اعضاء السلك الدبلوماسي الايراني المعتمدين لدي اليابان.
وحضر مراسم تقديم اوراق اعتماد السفير الايراني، وزير الارض و البني التحتية و النقل و السياحة الياباني ' كيچي ايتشي ايي'.
وابلغ سفير ايران خلال اللقاء تحيات الرئيس الايراني حسن روحاني لاكي هيتو واكد انه سيعمل علي تعزيز العلاقات بين ايران و اليابان خلال فترة مهام عمله في السفارة الايرانية.
وكان رحماني موحد قد سلم نسخة من اوراق إعتماده لوكيل الخارجية الياباني قبل شهرين وباشر عمله كسفير ايران لدي اليابان.
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سفير ايران الجديد لدي طوكيو يقدم اوراق اعتماده لامبراطور اليابان

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