العدو الاسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

بيروت/11 ايلول/سبتمبر/ارنا-نفذت قوات العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

ونقل موقع 'فلسطين اليوم' عن مصادر فلسطينية قولها ان “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسن كراجة بعد اقتحام منزله في قرية صفا غرب رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر هيثم سياج بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله ومصادره حاسوبه وهاتفه المحمولين”.
واضافت المصادر ان “قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين المحررين معتصم النتشة وجمال كرامة في الخليل، وصادرت مركبة كرامة بعد استجوابه”.
وذكرت المصادر انه “في بيت لحم سلمت قوات الاحتلال الشقيقين نور وسيف محمود العمور، بلاغين لمراجعة مخابراتها عقب مداهمة بلدة تقوع جنوب المدينة”.
وتابعت المصادر انه “في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الحلو بعد مداهمة منزله في بلدة حزما علي مدخل الخان الأحمر شرق القدس المحتلة”.
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العدو الاسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

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