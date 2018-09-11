سيناريو استخدام الأسد للأسلحةِ الكيماويّةِ في إدلب باتَ جاهِزًا كذَريعَةٍ لعُدوانٍ “رُباعيٍّ” أمريكيٍّ بِريطانيٍّ فِرنسيٍّ ألمانيٍّ علي سورية

المَوقِف التُّركيّ في المُقابِل الذي عبّر عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في القِمّة نفسها، وفي تغريداتٍ أطلقها علي حِسابِه علي “التويتر” لاحِقًا، يتلخَّص في رَفضِ أيِّ عمليّةٍ عسكريّةٍ شامِلة، وفَرض الأمر الواقِع في إدلب بحُجَّة الحَرب علي الإرهاب، ولإنهاءِ المُعارضة السوريّة كُلِّيًّا، ومِنطَقة إدلب يُمكِن إدارتها مُستَقبلاً بواسطة المُعارضة المُعتَدلة، وتركيا مُستَعِدَّةٌ للَعِبِ دَورٍ لتَوفير الحِماية لقاعدة حميميم الروسيّة الجويّة قُرب اللاذقيّة، وهذا المَوقِف التركي إمّا أن يكون من قبيل تبادُل الأدوار، ويُظهِر ما لا يُبطِن، أو بِدايَة صِدام، وربّما قطيعة مع الحَليف الروسي، والعَودة إلي المُعسكَر الأمريكيّ، ولا شَيء مُستبعدًا في السِّياسة.

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صحيفة “وول ستريت جورنال” اليمينيّة، التي تُوصَف بأنّها مُقرَّبة من الإدارةِ الأمريكيّة الحاليّة نَقَلت عن مَسؤولين كِبار قولهم أنّ الرئيس دونالد ترامب “ينظر فيما إذا كانت القُوّات الأمريكيّة ستَضرِب نظيراتها الروسيّة والإيرانيّة في سورية”، وأكَّدت نَقلاً عن هؤلاء المَسؤولين قولهم “أن الرئيس الأسد وافَق علي استخدام غاز الكلور في الهُجوم علي إدلب ممّا قد يَدفَع القُوّات الأمريكيّة علي الرَّد”، وكشفت الصحيفة نفسها “أنّ وزارة الدِّفاع الأمريكيّة وضعت “سيناريو” التَّدخُّل العَسكريّ وفي انتظارِ أمر الرئيس بالتَّنفيذ.

صحيفة “بيلد” الألمانيّة كرَّرت النَّغمة نفسها، وقالت نَقلاً عن وزيرة الدِّفاع أرزولا فون دير لاين أنّ الوِلايات المتحدة طلبت من ألمانيا المُشارَكة في عمليّاتٍ عسكريّةٍ انتقاميّة ضِد نظام الأسد في حالِ استخدامِ أسلحةً كيماويّةً.

السِّيناريو المُرجَّح أن يَبْدأ الثُّلاثي الرُّوسي الإيراني السُّوري هُجومَه لاستعادَة إدلب، وأن نَري أصحاب “الخُوذ البيضاء” يُسْعِفون أطفالاً وقد بَدا عليهم الإعياء، وضِيق التَّنفُّس من جَرّاء استخدام “النِّظام” أسلحةً كيماويّةً، ويَبْدأ العُدوان الثلاثي الأمريكيّ الفِرنسيّ البِريطانيّ في التَّدخُّل عَسكريًّا وقَصفِ القُوّات المُهاجِمة، تمامًا مِثلَما حَصَل في دوما في الغُوطةِ الشرقيّة، وقَبلها جِسر الشغور.

فعِندما تقول صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ المَسؤولين الأمريكيين مُتأكِّدون بأنّ الرئيس الأسد أصدَر أوامره لقُوّاته باستخدامِ أسلحةٍ كيماويّةٍ (غاز الكلور) فإنّ السُّؤال الذي يَطْرَح نفسه هو كَيفَ تأكَّد هؤلاء مِن هَذهِ المَعلومة، هل كانوا يُشارِكون في الاجتماع الذي جَري اتِّخاذ هذا القَرار فيه؟.

المَوقِف التُّركيّ مِن المَعركةِ الوَشيكة في إدلب يتَّسِم بالغُموض ويَستَحِق المُراقِبة والاهتمام لأنّه ربّما يَلعَب دَورًا رَئيسيًّا في تَطوُّراتِها، والانعكاس سَلبًا أو إيجابًا علي مُجرياتِها والتَّحالُف الروسيّ التركيّ الاستراتيجيّ الذي تَعزَّز في العامَين الماضِيين.

ما يُمكِن قراءته واستخلاصه من بَينِ سُطور تَصريحات مَسؤولين أتراك، ومن بَينِهم الرئيس أردوغان نفسه، أنّ تركيا تَستَعِد فِعلاً للحَرب، ولكنّها لم تَكشِف مُطلَقًا عن نوايا جديّة لقِيادَتها العسكريّة باستخدامِ القُوّة ضِد أيِّ هُجوم سوريٍّ روسيٍّ إيرانيّ رُغم إرسالها دبّابات إلي إدلب، ونَستنِد في هذا الاستنتاج إلي تهديدات السيد بولنت يلدريم رئيس هيئة الإغاثة التركيّة للاتحاد الأوروبي بفَتح أبواب الهِجرة أمام أكثَر من مِليون لاجِئ سوري يُريدون العُبور إلي أوروبا في حالِ لم تتدخَّل في وقف الهُجوم الروسيّ علي إدلب، وهذا يعني أنّ إغلاق تركيا لحُدودها في وَجه أهالي إدلب، والمُقاتِلين فيها، غير مُمكن، لأنّ مِئات الآلاف سيَتدفَّقون إليها، ومُحاولة منعهم بإطلاق النَّار عليهم ستُؤدِّي إلي مَجزرةٍ مُوازيةٍ قَد تكون أكبَر من مَجزرَة قَصْفِ المدينة مِن قِبَل الطائرات الروسيّة والسوريّة.

النُّقطة الأُخري التي تَجعَلنا شِبه مُتأكِّدين بأنّ الرئيس أردوغان قد لا يتدخَّل عَسكريًّا ضِد الهُجوم الثُّلاثي الروسيّ السوريّ الإيرانيّ علي إدلب، الفَقرة التي وردت في البَيان المُشترك الصَّادِر عن قِمّة طِهران، وأكَّدت أنّ الزُّعَماء الثَّلاثة، مُلتَزِمون باستمرار التَّعاون من أجلِ القضاءِ التَّام علي المُنظَّمات الإرهابيّة مع التَّأكيد علي فَصلِها عن المُعارضة السوريّة المُسلَّحة المُعتَدلِة”، فالرئيس أردوغان وافَق علي هَذهِ الفَقَرة، ولم يَتَحَفَّظ عليها.

وما يُرجِّح ما سَبق أنّ حِزب الشَّعب الجُمهوري المُعارِض الذي وَقَف مع الرئيس أردوغان ضِد الانقلاب العَسكريّ، والخِلاف مع أمريكا، وضع “خَريطَة طريق” لحَل الأزَمَة في إدلب عُنوانها الأبرَز إعادَة بِناء جُسور التَّواصُل مع الرئيس الأسد، وإنهاء وجود المُنظَّمات الإرهابيّة، ونَزعِ سِلاح جميع الجَماعات المُسلَّحة، وإعادَة العمل باتِّفاقيّة أضنة عام 1998 بين الدَّولتين الجارَين، أي سورية وتركيا، وهَذهِ الخَريطة تَعكِس وِجهَة نَظَر نِصف الشَّعب التُّركيّ علي الأقَل، إن لم يَكُن أكثَر.

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لا نَعرِف ما إذا كانَ الرئيس أردوغان سيَأخُذ بهَذهِ الخَريطة وما تضمَّنته من بُنودٍ ونَصائِح، لأنّه استبعَد بَعدَ عَودته من قِمّة طِهران خوض أي مُفاوضات مع الحُكومة السوريّة، الأمر الذي قد يَنعكِس سَلبًا عليه وبِلادِه، في ظِل الدَّعم الكامِل لشريكيه الرُّوسيّ والإيرانيّ للهُجوم علي إدلب، والتَّمَسُّك بعَودَة السِّيادة السوريّة الكامِلَة عَليها.

نُدرِك جيّدًا أنّ مُعظَم التَّهديدات الأمريكيّة الروسيّة المُتبادَلة تَصُب في إطارِ الحَرب النفسيّة وربّما الدَّفع باتِّجاه التَّفاوُض لمَنع المُواجهات العَسكريّة، وهذا أمرٌ غير مُستَبعد، ولكن ما نُدركه أيضًا أنّ الرئيس بوتين مُصَمِّمٌ علي خَوض معركة إدلب للحِفاظ علي إنجازاتِه في سورية، وتَنفيذ خُطَّتِه للقَضاء علي الجماعات المُصنَّفةِ علي قائِمة الإرهاب التي تُهَدِّد جُمهوريّاته الإسلاميّة، وتَضُم مُقاتِلين شَرِسين منها ومن عرقيّة الإيغور التركيّة الصينيّة، لأنّها تُهَدِّد قواعِده في سورية، واستقرار روسيا الدَّاخِلي، ويَجِد الدَّعم المُطلَق من الصِّين، ويُريد أيضًا تَوجيه رسالة إلي حُلفائِه في الشرق الأوسط والعالم أنّه لا يَخذِل حُلفاءَه مَهمَا كانَ الثَّمَن.

إنّنا أمام أيّامٍ صَعبةٍ حافِلَةٍ بالمُفاجآت، واندلاعِ مُواجَهةٍ أمريكيّة روسيّة قَد تقود إلي حَربٍ عالميّة مُصغَّرة أو مُكَبَّرة، وأي عُدوانٍ بقِيادَة أمريكا علي أهدافٍ سوريّةٍ وإيرانيّةٍ سيُواجَه بالرَّد حَتْمًا، فهَذهِ هِي أُم المَعارِك وأكْبَرِها وآخِرِها في حالِ اشتعالِ فَتيلِها.. والأيّام بَيْنَنَا.

عبد الباري عطوان

انتهي ** 1837

