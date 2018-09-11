أحمد الأسدي:

تواجد جماعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني علي أرض العراق غير شرعي

طهران/11ايلول/سبتمبر/ارنا- اعتبر المتحدث باسم تحالف الفتح ' احمد الاسدي' تواجد جماعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني علي أرض العراق غير شرعي.

واشار الاسدي في تصريح لقناة الميادين اليوم الثلاثاء الي مجموعة من التطورات علي الساحة العراقية بما فيها موضوع انتخاب رئيس الوزراء العراقي واكد انه لا اعتقد ان اسم رئيس مجلس القضاء الاعلي مطروح لمنصب رئيس الوزراء واضاف ان هناك الكثير من الملفات المعقدة والتقاطعات تنتظر رئيس الحكومة المقبل.
وتابع قائلا: لا اعتقد ان اسم رئيس مجلس القضاء الاعلي مطروح لمنصب رئيس الوزراء و البحث عن شخص رئيس الحكومة سيشمل غير الحزبيين.
و اضاف ما صدر عن المرجعية يشمل الاسماء التي تم تداولها بشأن منصب رئاسة الوزراء وبينهم العبادي و الإشارات في بيان المرجعية يعني أن من كان في المسؤولية غير محبذ أن يعود للمنصب.. بيان المرجعية وضع النقاط علي الحروف ولم يسم شخصاً بعينه لمنصب رئاسة الحكومة ولم يعلن رفض أي اسم.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الاسدي الي احداث البصرة وقال : كان هناك مشروع واضح انطلاقاً من استثمار الغضب الشعبي في البصرة بهدف الصدام بين الحشد والمواطنين.
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احمد الاسدي

الحزب الكردستاني

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تواجد جماعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني علي أرض العراق غير شرعي

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