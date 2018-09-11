عشرات المصابين بقمع الاحتلال المسير البحري شمال غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 49 متظاهرًا أصيبوا باعتداء الاحتلال علي المتظاهرين بالرصاص والقنابل، وتم تحويل 10 منهم إلي المشافي، وأشار مراسل المركز الفلسطيني للاعلام إلي أن من بين الإصابات صحفيون وطواقم طبية.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز تجمعات المواطنين قرب الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة ضمن المسير البحري السابع.

وأضاف أن نحو 50 مركبا، ترفع الأعلام الفلسطينية شاركت في المسير تجاه الحدود الشمالية البحرية، وبمشاركة واسعة من أهالي شمالي قطاع غزة.

وتقل المراكب جرحي وطلاب متضررين من استمرار حصار 'إسرائيل' لقطاع غزة منذ 12 عامًا.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد: إن الشباب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، يبدون شجاعة كبيرة في قفزهم علي كل قيود الخوف الوهمية التي زرعها الاحتلال.

وأضاف حماد: 'الشباب يتوجهون للحدود الشمالية الزائلة؛ رفضاً للحصار الذي يشتد، وينطلق في وجه الاحتلال الإسرائيلي'.

وأضاف خلال وجوده في مخيم العودة الجديد أقصي شمال غرب قطاع غزة: 'شجاعة الفلسطينيين في قطاع غزة تظهر في مواجهة الاحتلال في زاوية جديدة؛ براً وبحراً'.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن الشعب الفلسطيني يُضرب المثل في صموده وإبداعه في المسيرات السلمية بين البر والبحر، قائلاً: 'الميدان يرسم سياسة المستقبل، وسيجعل العدو يأتي صاغراً مستجيباً لمطالب الثائرين السلميين'.

وتأتي هذه التظاهرات ضمن الحراك المتصاعد في قطاع غزة في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار، وبدأ في 30 مارس / آذار الماضي، في 5 مخيمات شرق القطاع، قبل أن يبدأ مخيم سادس اعتبارا من امس الاثنين شمال غربي غزة.

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