عشرات المصابين بقمع الاحتلال المسير البحري شمال غزة

طهران / 11 ايلول / سبتمبر / ارنا - أصيب مساء الاثنين، عشرات المواطنين الفلسطينيين ، باستهداف قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' عبر زوارقها البحرية، فعاليات المسير البحري السابع 'سفن الحرية'، الذي انطلق من منطقة الواحة شمال قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 49 متظاهرًا أصيبوا باعتداء الاحتلال علي المتظاهرين بالرصاص والقنابل، وتم تحويل 10 منهم إلي المشافي، وأشار مراسل المركز الفلسطيني للاعلام إلي أن من بين الإصابات صحفيون وطواقم طبية.
وقال المراسل إن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز تجمعات المواطنين قرب الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة ضمن المسير البحري السابع.
وأضاف أن نحو 50 مركبا، ترفع الأعلام الفلسطينية شاركت في المسير تجاه الحدود الشمالية البحرية، وبمشاركة واسعة من أهالي شمالي قطاع غزة.
وتقل المراكب جرحي وطلاب متضررين من استمرار حصار 'إسرائيل' لقطاع غزة منذ 12 عامًا.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد: إن الشباب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، يبدون شجاعة كبيرة في قفزهم علي كل قيود الخوف الوهمية التي زرعها الاحتلال.
وأضاف حماد: 'الشباب يتوجهون للحدود الشمالية الزائلة؛ رفضاً للحصار الذي يشتد، وينطلق في وجه الاحتلال الإسرائيلي'.
وأضاف خلال وجوده في مخيم العودة الجديد أقصي شمال غرب قطاع غزة: 'شجاعة الفلسطينيين في قطاع غزة تظهر في مواجهة الاحتلال في زاوية جديدة؛ براً وبحراً'.
وأوضح القيادي في حركة حماس أن الشعب الفلسطيني يُضرب المثل في صموده وإبداعه في المسيرات السلمية بين البر والبحر، قائلاً: 'الميدان يرسم سياسة المستقبل، وسيجعل العدو يأتي صاغراً مستجيباً لمطالب الثائرين السلميين'.
وتأتي هذه التظاهرات ضمن الحراك المتصاعد في قطاع غزة في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار، وبدأ في 30 مارس / آذار الماضي، في 5 مخيمات شرق القطاع، قبل أن يبدأ مخيم سادس اعتبارا من امس الاثنين شمال غربي غزة.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

الاحتلال الصهيوني

مسيرات

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عشرات المصابين بقمع الاحتلال المسير البحري شمال غزة

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

أحدث الأخبار

عشرات المصابين بقمع الاحتلال المسير البحري شمال غزة

عشرات المصابين بقمع الاحتلال المسير البحري شمال غزة

زلزال بقوة 4،1 درجة علي مقياس ريختر يضرب بهاباد في يزد

زلزال بقوة 4،1 درجة علي مقياس ريختر يضرب بهاباد في يزد

ایران تلتقی اوزبكستان ودیا الیوم استعدادا لكاس امم آسیا

ایران تلتقی اوزبكستان ودیا الیوم استعدادا لكاس امم آسیا

العملیات الاخیرة ضد مقرات المعادین للثورة اثبتت جهوزیة الحرس الثوری

قائد فی الحرس الثوری:

العملیات الاخیرة ضد مقرات المعادین للثورة اثبتت جهوزیة الحرس الثوری

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

وزير الاتصالات الايراني:

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

موضوعات مرتبط