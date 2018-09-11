تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

وفي تصريحه مساء الاثنين خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة 'خوي' التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران، قال آذري جهرمي انه ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع يمكن ايجاد تحول في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة.

واضاف، ان مختلف دول العالم حققت الكثير من التقدم من خلال طاقات تكنولوجيا المعلومات الا ان خطوات اولية تتخذ الان في ايران بهذا الصدد.

وتابع قائلا، ان النتيجة الاهم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات هي الارتقاء بالانتاجية وتحسين الخدمات والانتاج في مختلف القطاعات وان هذا القطاع يمكنه ان يكون مؤثرا في خفض النفقات وزيادة عائدات المواطنين والشركات والمؤسسات.

واعتبر وزير الاتصالات الايراني؛ الري الذكي ودراسة اوضاع الافات والرطوبة في الاشجار وجعل مؤسسات انتاج وتوزيع واستهلاك الماء والكهرباء ذكية الطابع، من اهم طاقات استخدام تكنولوجيا المعلومات.

واعتبر ان الارضية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات قد تم توفيرها الي حد كبير في مختلف القطاعات وقال، ان هذه الارضيات ستصل حتي نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) الي مستوي مقبول وستوضع تحت تصرف الاجهزة التنفيذية والوزارات لتطوير مختلف القطاعات.

انتهي ** 2342

