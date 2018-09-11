وزير الاتصالات الايراني:

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

ارومية / 11 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وفي تصريحه مساء الاثنين خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة 'خوي' التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران، قال آذري جهرمي انه ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع يمكن ايجاد تحول في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة.
واضاف، ان مختلف دول العالم حققت الكثير من التقدم من خلال طاقات تكنولوجيا المعلومات الا ان خطوات اولية تتخذ الان في ايران بهذا الصدد.
وتابع قائلا، ان النتيجة الاهم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات هي الارتقاء بالانتاجية وتحسين الخدمات والانتاج في مختلف القطاعات وان هذا القطاع يمكنه ان يكون مؤثرا في خفض النفقات وزيادة عائدات المواطنين والشركات والمؤسسات.
واعتبر وزير الاتصالات الايراني؛ الري الذكي ودراسة اوضاع الافات والرطوبة في الاشجار وجعل مؤسسات انتاج وتوزيع واستهلاك الماء والكهرباء ذكية الطابع، من اهم طاقات استخدام تكنولوجيا المعلومات.
واعتبر ان الارضية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات قد تم توفيرها الي حد كبير في مختلف القطاعات وقال، ان هذه الارضيات ستصل حتي نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) الي مستوي مقبول وستوضع تحت تصرف الاجهزة التنفيذية والوزارات لتطوير مختلف القطاعات.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

وزير الاتصالات

تكنولوجيا المعلومات

المشاكل الاقتصادية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

أحدث الأخبار

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

وزير الاتصالات الايراني:

تكنولوجيا المعلومات وصفة العلاج للكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد

ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

العتبات المقدسة في العراق ترفع الرايات السوداء علي قبابها الطاهرة ايذانا ببدء شهر الحزن

العتبات المقدسة في العراق ترفع الرايات السوداء علي قبابها الطاهرة ايذانا ببدء شهر الحزن

مشاركة ایرانیة فی معرض `اكسبو یریفان 2018`

مشاركة ایرانیة فی معرض 'اكسبو یریفان 2018'

لاریجانی: العدو مخطئ فی اوهامه بفصل الشعب عن الثورة

لاریجانی: العدو مخطئ فی اوهامه بفصل الشعب عن الثورة

موضوعات مرتبط