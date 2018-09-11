ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

الجزائر / 11 أيلول / سبتمبر / إرنا-قدمت ليبيا اعتذارا رسميا للجزائر عن التصريحات الأخيرة التي أدلي بها اللواء خليفة حفتر والتي هدد فيها الجزائر بنقل الحرب إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا من الخارجية الجزائرية جاء فيه أن وزير الشؤون الخارجية 'عبد القادر مساهل' تلقي، امس الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، حرص خلاله علي 'التبرؤ من التصريحات غير اللائقة المعزاة للماريشال حفتر'.
وجدد البيان 'تمسك السلطات الليبية بالحفاظ علي العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين والشعبين وتعزيزها'.
كما هنأ الطاهر سيالة الجزائر علي 'دورها ومساهمتها الرزينة في إطار المسار الأممي لحل الازمة الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي منذ بداية الازمة'.
بالمقابل طمأن وزير الخارجية الجزائري نظيره الليبي، مؤكدا أنه 'ليس بإمكان أي تصريح كان، ومن أي نوع كان المساس بالعلاقات القوية والاخوية بين البلدين، وأن الجزائر تواصل جهودها من أجل حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها'.
أما عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا 'صالح جعودة'، فقد وصف خليفة حفتر بأنه 'فاقد للعقل بسبب الأدوية والمهدئات التي أدمنها'، وأكد أن الرجل 'أصبح أداة في يد دول تسلحه مقابل أخذ الأوامر منها'، داعيا 'عقيلة صالـح' رئيس مجلس نواب طبرق الذي فوض حفتر إلي الاعتذار للجزائر وللشعب الليبي علي التصريح الذي صدر من اللواء حفتر.
وأكد عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا إنه 'لا يجب أن يكتفي مجلس نواب طبرق بالاعتذار فقط، بل يجب عليه أن يصدر أمرا للعسكريين بعدم التدخل في الشأن السياسي، وعدم التصريح ضد أي دولة جارة، خاصة الجزائر التي سعت لحل الأزمة في ليبيا منذ بدايتها'.
ولم يستبعد صالح جعودة أن يكون تصريح حفتر 'بإيعاز من دولة عربية تساهم في تسليحه علانية وتسعي لزيادة التوتر في ليبيا'. وقال 'إن كلام حفتر كان يفترض أن يوجه إلي دول أخري استباحت الأرض الليبية وقصفت منطقتي سوكنة وهون في ليبيا تحت ذريعة وجود الإرهاب'، في إشارة لمصر وفرنسا.
وكان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قد أطلق تصريحات، منذ يومين، هدد فيها الجزائر بنقل الحرب إليها بسبب ما وصفه بـ 'استغلال جزائري للأوضاع الأمنية في ليبيا ودخول عناصر من جيشها إلي الأراضي الليبية'.
ونقلت قناة 'الجزيرة' القطرية فيديو للقاء جمع اللواء المتقاعد حفتر مع مؤيديه شرق ليبيا يقول فيه إن 'الجزائريين استغلوا فرصة الحرب ودخلوا التراب الليبي'، مضيفا أنه 'أرسل اللواء عبد الكريم إلي الجزائر يخبرهم بأن هذا العمل لا يجب أن يصدر من إخوة، وأن بمقدرته نقل الحرب من جهة إلي أخري في لحظات'، أي نقل الحرب إلي الجزائر.
وقال اللواء المتقاعد إن 'السلطات الجزائرية اعتذرت وأخبرته أن دخول قوات تابعة لها إلي ليبيا عمل فردي سينتهي في غضون أسبوع وشكرا أنكم بلغتمونا'.
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ليبيا تعتذر للجزائر عن تصريحات خليفة حفتر

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