مشاركة ایرانیة فی معرض `اكسبو یریفان 2018`

وقام السفیر الایرانی كاظم سجادی بزیارة تفقدیة للمعرض التقي خلالها التجار ورجال الاعمال الایرانیین وتعرف علي هواجسهم عن كثب.

كما تفقد السفیر سجادی الشركات الایرانیة العشرة المشاركة فی المعرض فی مجالات المواد الغذائیة وصنابیر المیاه واحجار البناء واغطیة الارضیة الحدیثة واشیاء التزیین.

وتعرف السفیر الایرانی علي مدراء ومسؤولی الغرف الایرانیة فی المعرض وقدم التوجیهات اللازمة حول كیفیة التسویق والتواجد فی الاسواق الارمینیة.

وتشارك فی معرض 'اكسبو یریفان 2018' اكثر من 150 شركة محلیة واجنبیة وكان قد افتتح یوم الجمعة برعایة رئیس الجمهوریة الارمینی آرمن سركیسیان.

وتعرض الشركات المشاركة فی المعرض منتوجاتها فی مجالات المواد الغذائیة والمحاصیل الزراعیة والمواد الانشائیة والتزیینات المنزلیة.

انتهي ** 2342

