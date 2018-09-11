إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت/10 ايلول/سبتمبر/ارنا-في إطار سياسة الأمن الوقائي ومتابعة النشاطات الإرهابية الجدية المعتمدة من قبل شعبة المعلومات في قوي الأمن الداخلي اللبناني، ونتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد وجود نشاط مشبوه من قبل المدعو: و. ر. ( مواليد عام 1996، سوري) وعلي الأثر، أوقفته قوة خاصة من المعلومات في محلة عرمون وبالتحقيق معه، اعترف بأنه دخل الأراضي اللبنانية عام 2011.

وفي التفاصيل أنه منذ نحو السنتين وفي محلة صبرا تعرف إلي أشخاص موالين لتنظيم 'داعش' الارهابي، وقد تأثر بهم وأعجب بفكر التنظيم وأصبح يتابع أخبارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ قرابة السنة تعرف إليع. خ. (مواليد عام 1998، سوري) واستطاع اقناعه بفكر تنظيم 'داعش' وارسل له العديد من الاصدارات والفيديوهات الخاصة بالتنظيم.
لاحقا أصبح (ع. خ.) خبيرا بالموضوع وأصبح يرسل له بعض الاصدارات منها فيديو يظهر كيفية صناعة السم، وفيديو عن صناعة عبوة صغيرة، كما أرسل له رابطًا حول كيفية صناعة العبوات، وأصبحا يتبادلان مواد اعلامية لتنظيم 'داعش'.
كما أنهما تناقشا بالعديد من الأفكار منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني بواسطة مسدسات مجهزة بكاتم للصوت، بعد أن تأثرا بمقطع فيديو مشابه لما حصل مع عناصر الجيش المصري في سيناء.
وبنتيجة المتابعة، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيف (ع. خ.) في بلدة أنصار في محافظة الجنوب.
وبالتحقيق معه، اعترف بأنه مقيم بصورة غير مشروعة في لبنان وحضر مع والده الي لبنان عام 2014، كما أنه تعرف إلي صديقه الموقوف (و. ر.) الذي يؤيد فكر 'داعش' ويتابعه بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأقرَّ الموقوف بكل ما اعترف به صديقه.
وأُودع المطلوبان القضاء المختص، بناء علي إشارته.
انتهي**2054**س.ر



برچسب ها

سياسي

لبنان

بيروت

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

معظم المشاهدات

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

شيوخ عشائر الكوت والبصرة : نفدي الجمهورية الاسلامية بارواحنا واموالنا

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

اللواء الصفوی:

الانتصار فی حرب السنوات الثمانی ضَمِن أمن إیران لـ80 سنة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

أحدث الأخبار

لاريجاني: العدو مخطئ في اوهامه بفصل الشعب عن الثورة

لاريجاني: العدو مخطئ في اوهامه بفصل الشعب عن الثورة

رئيس متحف ارميتاج :ثقافة ايران وروسيا الغنية تمهد لتعزيز التعاون الثنائي

رئيس متحف ارميتاج :ثقافة ايران وروسيا الغنية تمهد لتعزيز التعاون الثنائي

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

موضوعات مرتبط