النائب د. أبو حلبية: الاحتلال أعد مخططاً لتكثيف اقتحاماته للمسجد الأقصي

وشدد النائب أبو حلبية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (10-9) لخطورة هذه المخططات التي تسعي لتدنيس المسجد الأقصي، وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصي، مستنكراً الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصي وإقامة الصلوات اليهودية في باحات المسجد الأقصي ومحاولات رفع العلم الصهيوني داخل المسجد الأقصي.

وأوضح النائب أبو حلبية أن خطورة هذه المخططات تتزامن مع تهجير أهالي الخان الأحمر، وهدم منازلهم وترحليهم من قراهم بهدف تنفيذ مخطط ترحيل العديد من قري البدو في منطقة القدس لخارجها.

ودعا النائب أبو حلبية لوقفة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة المخططات الصهيونية، مطالباً أهالي الخان الأحمر وأهالي مدينة القدس بشد الرحال للمسجد الأقصي لمواجهة المخططات الصهيونية بصورة مكثفة.

وطالب النائب د. أبو حلبية السلطة الفلسطينية بتفعيل الدور القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية ومقاضاتهم علي هذه الجرائم الخطيرة بحق المدينة المقدسة وأهلها.

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