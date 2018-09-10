دعا لوقفة عربية وإسلامية لمواجهة المخططات الصهيونية

النائب د. أبو حلبية: الاحتلال أعد مخططاً لتكثيف اقتحاماته للمسجد الأقصي

غزة/ 10 أيلول/ سبتمبر/ إرنا-أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. أحمد أبو حلبية أن الاحتلال الصهيوني أعد مخططاً لتكثيف الاقتحامات الصهيونية في الأعياد اليهودية ليتم السماح لمئات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصي، مشيراً إلي أن بان الاحتلال سمح للمستوطنين إقامة الصلوات داخل المسجد بصورة علنية.

وشدد النائب أبو حلبية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (10-9) لخطورة هذه المخططات التي تسعي لتدنيس المسجد الأقصي، وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصي، مستنكراً الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصي وإقامة الصلوات اليهودية في باحات المسجد الأقصي ومحاولات رفع العلم الصهيوني داخل المسجد الأقصي.
وأوضح النائب أبو حلبية أن خطورة هذه المخططات تتزامن مع تهجير أهالي الخان الأحمر، وهدم منازلهم وترحليهم من قراهم بهدف تنفيذ مخطط ترحيل العديد من قري البدو في منطقة القدس لخارجها.
ودعا النائب أبو حلبية لوقفة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة المخططات الصهيونية، مطالباً أهالي الخان الأحمر وأهالي مدينة القدس بشد الرحال للمسجد الأقصي لمواجهة المخططات الصهيونية بصورة مكثفة.
وطالب النائب د. أبو حلبية السلطة الفلسطينية بتفعيل الدور القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية ومقاضاتهم علي هذه الجرائم الخطيرة بحق المدينة المقدسة وأهلها.
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النائب د. أبو حلبية: الاحتلال أعد مخططاً لتكثيف اقتحاماته للمسجد الأقصي

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