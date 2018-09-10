إجراءات أمنية جديدة علي القنصلية الايرانية في النجف الاشرف

وقال قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء علاء غريب في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا)، انه' قمنا يوم امس ليلاً بتفقد الاجهزة الامنية في عموم محافظة النجف الاشرف للاطلاع علي الاجراءات الامنية لحماية دوائر الدولة وبالخصوص القنصلية الايرانية في المحافظة .

واضاف انه' التقينا بعدد من الشخصيات الدبلوماسية في القنصلية وشرحنا لهم الاجراءات المتخذة في توفير الحماية لها',مبينا انه' قمنا بتشديد الاجراءات الامنية هناك تحسبا لاي طارئ.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت اول امس الجمعة السفير العراقي بطهران علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة واضرام النار فيها، وابلغته احتجاج ايران الشديد لتقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ علي هذا المبني.

هذا وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، احالة الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية ب‍البصرة للتحقيق.

انتهي ع ص**س.ر

