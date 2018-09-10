وزير الشباب العراقي: تعاون العراق مع ايران في مجال الرياضة لن ينقطع

وقال عبطان في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان 'وزارة الشباب والرياضة تبنت العلاقات في كثير مع البلدان وبالخصوص مع الجمهورية الاسلامية في ايران .

واضاف 'لدينا مع ايران نشاطات شبابية كثيرة وحصلت هناك عدة زيارات في مجال الرياضة حيث كان سابقا المنتخب العراقي في بطولة امّم اسيا في ملاعب ايران بسبب الحظر الموجود علي العراق.

وتابع 'اليوم العراق تجاوز هذه المرحلة من خلال بناء العديد من الملاعب حيث ان هناك بعض الدول بينها سوريا طلبت منا مباريات ودية بالتالي فان علاقة العراق مع ايران في مجال الرياضة لن تنقطع.

انتهي ع ص**س.ر

