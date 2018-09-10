وزير الصحة: أميركا تعمل علي تخويف شركات الأدوية من التعامل مع إيران

ولفت هاشمي اليوم الإثنين، خلال لقائه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 'أحمد المنظري' في مقر وزارة الصحة بالعاصمة طهران الي ان اميركا منذ أن إنسحبت من الإتفاق النووي وفرضت المزيد من الحظر ضد إيران، سببت وماتزال المشاكل للشعب الإيراني.

وتابع هاشمي، من المتوقع من منظمة الأمم المتحدة لا سيما منظمة الصحة العالمية ألا تسمح بمضايقة الشعب الإيراني والإضرار به فيما يخص بمجال الصحة، مؤكدا ان الحظر لا يستهدف سوي أبناء الشعب العزل من نساء واطفال وكبار السن، وان اساليب كهذه في القرن الواحد والعشرين لمدعاة للأسف.

وفي جانب آخر من حديثه، أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، الدور البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعدة شعوب المنطقة والإهتمام بحقوقها، لافتا الي ان إيران قدمت الكثير من الشهداء في سبيل مكافحة تهريب المخدرات، مؤكدا ان الدور الذي أدته إيران، ساهم كثيرا في مساعدة الدول الأوروبية والإقليمية.

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