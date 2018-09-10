وزير الصحة: أميركا تعمل علي تخويف شركات الأدوية من التعامل مع إيران

طهران/10 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي 'سيد حسن قاضي زادة هاشمي': ان الأميركان يعملون علي تخويف الشركات والبنوك من التعامل مع الشركات الإيرانية عبر فرض المزيد من الحظر علي إيران وهم لا يستثنون الأدوية والمعدات الطبية من ذلك.

ولفت هاشمي اليوم الإثنين، خلال لقائه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 'أحمد المنظري' في مقر وزارة الصحة بالعاصمة طهران الي ان اميركا منذ أن إنسحبت من الإتفاق النووي وفرضت المزيد من الحظر ضد إيران، سببت وماتزال المشاكل للشعب الإيراني.
وتابع هاشمي، من المتوقع من منظمة الأمم المتحدة لا سيما منظمة الصحة العالمية ألا تسمح بمضايقة الشعب الإيراني والإضرار به فيما يخص بمجال الصحة، مؤكدا ان الحظر لا يستهدف سوي أبناء الشعب العزل من نساء واطفال وكبار السن، وان اساليب كهذه في القرن الواحد والعشرين لمدعاة للأسف.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، الدور البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعدة شعوب المنطقة والإهتمام بحقوقها، لافتا الي ان إيران قدمت الكثير من الشهداء في سبيل مكافحة تهريب المخدرات، مؤكدا ان الدور الذي أدته إيران، ساهم كثيرا في مساعدة الدول الأوروبية والإقليمية.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

وزير الصحة

منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

الحظر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصحة: أميركا تعمل علي تخويف شركات الأدوية من التعامل مع إيران

معظم المشاهدات

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

قائد الثورة الاسلامیة:

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

أحدث الأخبار

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

موضوعات مرتبط