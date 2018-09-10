منظمة التحرير الفلسطينية : قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير نفاق امريكي ولن يثنينا عن اسقاط صفقة القرن

وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان هذا القرار هو نفاق امريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الاسرائيلية اليمينية المتطرفة .

واعتبر التميمي في تصريح له ان هذا القرار ياتي استمرارا لسياسات ادارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدات باعلان هذه الادارة عن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الاونروا ومؤخرا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس .

واكد ان هذه القرار لن يثني القيادة الفلسطيني عن مساعيها في التوجه الي المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة 'اسرائيل' علي جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الانساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .

وختم التميمي تصريحه بالتاكيد علي ان كل اجراءات ادارة ترامب لن تثني القيادة الامريكية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي باسقاط صفقة القرن التصفوية .

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