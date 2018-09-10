منظمة التحرير الفلسطينية : قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير نفاق امريكي ولن يثنينا عن اسقاط صفقة القرن

رام الله /10 أيلول/ سبتمبر/ ارنا-ادانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الادارة الامريكية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي سيعلن عنه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون في الساعات المقبلة .

وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان هذا القرار هو نفاق امريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الاسرائيلية اليمينية المتطرفة .
واعتبر التميمي في تصريح له ان هذا القرار ياتي استمرارا لسياسات ادارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدات باعلان هذه الادارة عن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الاونروا ومؤخرا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس .
واكد ان هذه القرار لن يثني القيادة الفلسطيني عن مساعيها في التوجه الي المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة 'اسرائيل' علي جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الانساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .
وختم التميمي تصريحه بالتاكيد علي ان كل اجراءات ادارة ترامب لن تثني القيادة الامريكية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي باسقاط صفقة القرن التصفوية .
**387**س.ر



برچسب ها

سياسي

واشنطن

مكتب

المنظمة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

منظمة التحرير الفلسطينية : قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير نفاق امريكي ولن يثنينا عن اسقاط صفقة القرن

معظم المشاهدات

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

قائد الثورة الاسلامیة:

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

أحدث الأخبار

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

قاسمي: ايران لاتتساهل مع العناصر الارهابية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

جهانغيري يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام النهوض بالصادرات غير النفطية

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

مساعد وزير الداخلية يوكد متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين ايران والعراق بشان مراسم الاربعين الحسيني (ع)

إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

إحباط مخططات داعشية كانت تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

الخزعلي: بيان المرجعية الدينية الاخير أطلق رصاصة الرحمة علي المشروع الاميركي في العراق

موضوعات مرتبط