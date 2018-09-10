'خاص إرنا'

قيادي في حماس: سننتزع حقوق شعبنا بالقوة ومسيراتنا مستمرة

غزة/10 ايلول/ سبتمبر/ إرنا-قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس , أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيراته وجهاده ونضاله من أجل نيل حقوقه وانتزاعها من الكيان الصهيوني وفي مقدمتها العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال الحية في تصريح خاص لمراسل ارنا ان الاعتداءات المتواصلة واستخدام الرصاص الحي صوب شبان الانتفاضة لا يمكن ان توقف مسيرة المقاومة .
وأكد الحية ان مسيرات غزة المتواصلة سواء علي الحدود الشرقية لقطاع غزة او الحدود البحرية تحمل رسائل للعدو أن الشعب الفلسطيني الذي وقف بصدره العارية في مواجهة القوة الغاشمة تحميه قوة المقاومة لن يوقف مسيراته .
وأضاف ' كل محاولات العدو لإسكات صوت مسيراتنا ستبوء بالفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني وأمام قوة فصائل المقاومة , موضحا أن الهدوء التي تمتعت به المسيرات السلمية في الايام الاخيرة كانت فقط لإعطاء فرصة لكل الأطراف لأنهاء الحصار عن غزة مضيفا :'اذا كان البعض فهم ذلك خطا فالمسيرات عادت بقوة وبمشاركة عشرات الالاف لتقول للجميع نحن مستمرون رغم المؤامرة علي شعبنا ولن يبقي الحصار علي الشعب الفلسطيني الذي يملك العنفوان للاستمرار'.
ودعا الحية الجميع لالتقاط اللحظة سواء من قيادات المقاومة او من جماهير الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يزحف نحو الحدود لانتزاع حقوقه '
وأوضح الحية أن جهود كسر الحصار عن القطاع وتثبيت التهدئة مع كيان الاحتلال ما زالت قائمة رغم وجود البعض الذي يريد استمرار الحصار، مضيفا :' الجهود مستمرة خاصة الجهود الاممية وغيرها ونحن علي يقين ان الجهود في نهاية المطاف ستثمر لان شعبنا سيتنزع هذا الحق بمعاونة احرار العالم'.
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قيادي في حماس: سننتزع حقوق شعبنا بالقوة ومسيراتنا مستمرة

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