العراق يستنكر اساءات الجمهور الجزائري ويطالب بتوضيحات لما حصل

وطالبت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، صدر اليوم بـ'توضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان'، مؤكدة انها 'ستستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدي بغداد لإبلاغه، ومن خلاله الي الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومةً وشعبا، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد'.

واكدت الخارجية العراقية 'ان الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن اي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية'.

واستنكرت الوزارة في بيانها 'سلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها الي عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين'.

وكان نادي القوة الجوية، قد انسحب يوم امس الاحد، من مباراته أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في إياب دور الـ(32) من البطولة العربية للأندية، بعد ترديد الجمهور الجزائري هتافات عنصرية ومسيئة للعراق '.

انتهي ع ص**س.ر

