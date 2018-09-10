مساعد وزير الخارجية يصل الي جنيف

ومن المقرر أن يجري جابري أنصاري خلال هذه الزيارة، لقائات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كبار المفاوضين الروس والاتراك في مباحثات السلام في سوريا (أستانا) وكذلك المبعوث الأممي الي سوريا 'ستيفان دي ميستورا'.

إنتهي**أ م د**س.ر

