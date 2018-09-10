مساعد وزير الخارجية يصل الي جنيف

طهران/10 أيلول/سبتمبر/إرنا- وصل اليوم الإثنين، كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية 'حسين جابري أنصاري' الي جنيف للمشاركة في اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولين روس واتراك حول السبل الكفيلة بالتمهيد لعمل لجنة الدستور السورية .
ومن المقرر أن يجري جابري أنصاري خلال هذه الزيارة، لقائات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كبار المفاوضين الروس والاتراك في مباحثات السلام في سوريا (أستانا) وكذلك المبعوث الأممي الي سوريا 'ستيفان دي ميستورا'.إنتهي**أ م د**س.ر
سياسي
حسين جابري أنصاري
جنيف
مباحثات السلام في سوريا
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